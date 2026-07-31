El emocionante discurso de Carlos Espí en su primer día en el Real Madrid: «Voy a dar lo máximo»

Carlos Espí ya ha disfrutado de su primer día en el Real Madrid. En menos de 24 horas, la vida del delantero ha cambiado para siempre. El valenciano realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho y, después de acabar la sesión, dio sus primeras impresiones como nuevo jugador blanco con un discurso que rezuma madridismo.

«Está siendo increíble, no me lo esperaba. Todos son muy buena gente y me han acogido muy bien. Muy contento con el primer día. Cuidan cada detalle y las instalaciones son increíbles. Es único trabajar con todos los jugadores del Real Madrid y con toda la gente del cuerpo técnico. Están mucho con nosotros, es increíble», confesó.

El delantero de 21 años llegó al Levante en 2022, con 17 años recién cumplidos, y tras brillar en el equipo juvenil y en el filial, debutó en el primer equipo en febrero de 2024. Los 11 goles marcados la pasada temporada con el Levante en Primera lo convirtieron en el mejor jugador sub-23 de la liga, lo que atrajo la mirada del Real Madrid. «Ha sido todo muy rápido, una sensación única e inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar lo máximo. La verdad es que no me lo esperaba, aquí hay mucha buena gente y estoy muy contento por el primer día. Es único trabajar con todos los jugadores del Real Madrid», añadió.

Por último, lanzó un mensaje a Mourinho para presentarse y mostrar que quiere pelear un puesto y ganarse su confianza: «El staff está muy pendiente de todos. Cuidan cada detalle. Cada oportunidad que me dé, voy a dar lo máximo. Soy un jugador de referencia, al que le gusta estar dentro del área para estar preparado. Voy a dar lo máximo por el Real Madrid y poder devolver la confianza que me dé el míster», concluyó Carlos Espí. El delantero entró en la convocatoria y podría tener sus primeros minutos en el amistoso de pretemporada ante la Fiorentina.