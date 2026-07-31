Carlos Espí, el nuevo elegido de Mourinho: las 5 claves para entender su fichaje

Carlos Espí acaba de convertirse oficialmente en jugador del Real Madrid. El delantero tenía varias ofertas de la Premier League sobre la mesa, en especial una del Brighton. Sin embargo, el conjunto blanco ha aparecido dando un golpe sobre la mesa y se ha hecho con sus servicios pagando su cláusula de 25 millones de euros.

Mourinho necesitaba otro nueve después de conocerse el acuerdo cerrado entre el Fulham y Gonzalo García. El equipo londinense pagará 45 millones de euros por el 70% de sus derechos. Los Vikingos no han tardado en ponerse manos a la obra y han apostado por el ariete del Levante.

Las 5 claves para entender el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid

En primer lugar, el entrenador siempre ha sido partidario de los nueves con altura y poderío físico. En ese sentido, Espí cumple de sobra con su 1’94 metros y ha demostrado que puede ser una gran referencia en el área. Su perfil puede ser determinante desde el banquillo en algunos partidos cerrados, algo que al equipo le costó gestionar la temporada pasada.

La cantidad económica es muy atractiva en los tiempos que corren, por lo que se trataba de una gran oportunidad de mercado. Además, teniendo en cuenta la futura salida de Gonzalo y su cláusula de 25 millones de euros, el club saca un beneficio de 20 millones de euros. Por lo tanto, Mourinho consigue un nueve más similar a su estilo y además no se genera una pérdida de dinero.

Espí ya ha demostrado que tiene gol en LaLiga, donde consiguió anotar 11 tantos durante la temporada pasada (dos más en la Copa del Rey). Además, el jugador consiguió esos números sin ser titular indiscutible durante el inicio de la temporada. Con 1.339 minutos disputados, consiguió ser el máximo goleador del Levante en la competición liguera.

Mourinho tiene que gestionar un vestuario plagado de estrellas, por lo que necesita a jugadores jóvenes que puedan asumir otros roles. En ese sentido, el delantero tiene una proyección muy grande a sus 21 años y podrá aprovechar todos los minutos disponibles para él.

El Real Madrid quiere seguir dándole protagonismo a los futbolistas españoles, algo que ya demostró con el fichaje de Marc Cucurella. La compra de Espí supone la contratación de otro talento nacional con posibilidades de ir convocado con La Roja si el rendimiento es el esperado.