El ‘Silicon Valley’ del Real Madrid en Valdebebas toma forma tras el OK del Ayuntamiento

Uno de los grandes proyectos a futuro del Real Madrid comienza a hacerse realidad. El Ayuntamiento de Madrid ha dado el primer paso hacia la creación del Madrid Innovation District, el campus de innovación tecnológica que el club pretende crear en Valdebebas. La Junta de Gobierno ha aprobado este viernes la modificación puntual del Plan General urbanístico en la parcela de la Ciudad Deportiva que el Real Madrid va a utilizar para la creación de su ‘Silicon Valley’ en la capital española.

Estos terrenos del club blanco, por tanto, dejan de ser de uso exclusivamente deportivo. El Madrid Innovation District contará con 120 hectáreas de Valdebebas, en las que pretende atraer a diferentes empresas tecnológicas para convertirse a Madrid en uno de los grandes centros de innovación en el ámbito europeo e internacional. Tras el OK del consistorio madrileño, el Real Madrid avanza un paso más en uno de los grandes proyectos a medio y largo plazo de Florentino Pérez. El presidente del club merengue incluyó el MID como uno de sus grandes puntales en su campaña para las pasadas elecciones presidenciales.

El Real Madrid lleva trabajando en este plan los últimos años, aunque el proyecto ha tenido un impulso en los últimos meses. El pasado mes de diciembre, el club blanco y la Comunidad de Madrid firmaron un protocolo de colaboración para la creación del Madrid Innovation District , que estará El club blanco anunció que, según un informe de la consultora PWC, este proyecto reportará alrededor de 1.200 millones de euros anuales al PIB regional y creará más de 23.000 puestos de trabajo al año. Un proyecto, por tanto, del que se beneficiarán tanto el Real Madrid como el resto de los habitantes de la CAM.

Por otro lado, la construcción del Madrid Innovation District contará con una inversión prevista de 1.300 millones de euros y de más de 4.700 empleos dedicados a ella. Este proyecto tiene como objetivo promover la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la investigación sanitaria, la educación y contará con zonas dedicadas al ocio y la juventud. Contará con una superficie de 85 hectáreas, de las 120 con las que cuenta la Ciudad Real Madrid. En la mañana del viernes, el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la modificación urbanística necesaria para poder construir el Madrid Innovation District en los terrenos de su Ciudad Deportiva en Valdebebas, que hasta ahora tenían un uso urbanístico exclusivamente deportivo.