Quién es Yan Diomande: edad, dónde nació, su familia…

Yan Diomande se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes tras irrumpir con fuerza en el fútbol europeo. El extremo costamarfileño, que tiene todo cerrado para ser nuevo jugador del Real Madrid, ha protagonizado una progresión meteórica en apenas dos años, pasando de formarse en una academia de Estados Unidos a situarse entre los futbolistas jóvenes más cotizados del continente.

Su ascenso deportivo ha ido acompañado de una historia personal marcada por la superación. La pobreza durante su infancia en Costa de Marfil, la separación temprana de su familia, la adaptación a un nuevo país y el fallecimiento de su hermana han moldeado el carácter de un jugador que, con solo 19 años, ya es internacional absoluto con Costa de Marfil y una de las grandes sensaciones de la Bundesliga.

Cuantos años tiene Yan Diomande

Yan Diomande nació un 14 de noviembre de 2006 y tiene actualmente 19 años. Nacido en Abiyán, su carrera ha avanzado a un ritmo poco habitual para un futbolista de su edad después de haber pasado por España y Alemania en su corta carrera profesional hasta la fecha.

De dónde es Yan Diomande

Yan Diomande nació en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, aunque pasó parte de su adolescencia en Estados Unidos tras marcharse con 15 años para continuar su formación deportiva. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas.

Quién es el ídolo de Yan Diomande

Cristiano Ronaldo ha sido el gran referente futbolístico de Yan Diomande desde la infancia. El internacional costamarfileño recordó recientemente una anécdota que resume la admiración que siente por el delantero portugués. Cuando era niño, recibió una camiseta falsa del Manchester United y escribió con un rotulador negro «Ronaldo 7» en la espalda para imitar a su ídolo.

Trayectoria de Yan Diomande

La carrera de Yan Diomande ha experimentado una evolución muy rápida. Su formación comenzó en Costa de Marfil antes de trasladarse a la DME Academy de Florida, donde permaneció entre 2022 y 2024. Durante ese periodo también realizó pruebas en diferentes clubes europeos y estadounidenses, aunque ninguna terminó convirtiéndose en un contrato profesional.

Su primera oportunidad llegó en enero de 2025 con el CD Leganés, que incorporó al atacante durante el mercado invernal. Aunque el conjunto madrileño acabó descendiendo a Segunda División, el extremo dejó una gran impresión en apenas diez partidos, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del tramo final de la temporada.

Ese rendimiento llevó al RB Leipzig a incorporarlo pocos meses después tras abonar alrededor de 20 millones de euros. En Alemania dio el salto definitivo. Durante su primera campaña completa disputó 33 encuentros de Bundesliga, marcó 12 goles y repartió 8 asistencias, además de recibir el reconocimiento como mejor jugador joven del campeonato.

Paralelamente, también se consolidó con la selección absoluta de Costa de Marfil, con la que suma varios partidos internacionales y tres goles. Su protagonismo aumentó durante el Mundial 2026, torneo en el que despertó el interés de algunos de los principales clubes europeos. Todo ello desembocó en el fuerte interés del Real Madrid, que ha alcanzado un acuerdo para incorporar al joven extremo costamarfileño tras imponerse a otros pretendientes del continente.

Qué le pasó a la hermana de Yan Diomande

Uno de los episodios que más ha marcado la vida de Yan Diomande fue el fallecimiento de su hermana pequeña, Roxane. La noticia llegó poco después de que el futbolista debutara con el Leganés en Primera División. Según explicó el propio jugador, recibió varias llamadas desde Costa de Marfil antes de conocer que su hermana había fallecido con tan solo 15 años.

En la emotiva carta que publicó posteriormente relató que permaneció en estado de shock al recibir la noticia y confesó que todo cambió desde ese momento. También explicó que su hermana había sido la persona que más creyó en él desde pequeño y quien siempre le animó a seguir luchando cuando las pruebas en distintos clubes terminaban sin éxito.

Desde entonces, Diomande asegura que cada paso que da en el fútbol está dedicado a ella. Ha explicado que piensa constantemente en Roxane porque ahora ha conseguido cumplir muchos de los sueños que ambos compartían y ya no puede celebrarlos junto a ella. Cada gol y cada éxito deportivo se han convertido en un homenaje permanente a la hermana que, según sus propias palabras, siempre estuvo convencida de que llegaría a lo más alto del fútbol mundial.