El Real Madrid tiene tres chicos de oro: Diomandé, Endrick y Thiago Pitarch, candidatos al Golden Boy

El Real Madrid lleva mucho tiempo apostando por el talento juvenil. Yan Diomande, Endrick y Thiago Pitarch se encuentran entre los candidatos para ganar el Premio Golden Boy 2026. Los tres jugadores han entrado en la lista de 100 aspirantes, que se seleccionan entre todos los jugadores de las 25 Ligas de Primera División más fuertes de Europa. El factor de la edad lógicamente cuenta, para optar al galardón es necesario haber nacido a partir del 1 de enero de 2006.

El reconocimiento lo entrega el diario italiano Tuttosport en colaboración con Transfermarkt. El ranking se irá reduciendo mes a mes hasta octubre, donde se conocerán a los 20 mejores. El evento se celebrará en Turín, Italia, durante el mes de diciembre, donde se anunciará la decisión final.

Yan Diomande, Endrick y Thiago Pitarch han demostrado que están entre los mejores jóvenes de Europa. El conjunto blanco demuestra dos cosas con esta selección del Golden Boy. En primer lugar, la efectividad de La Fábrica para formar a jugadores de primer nivel. Además, el club deja claro que tiene la capacidad de fichar al mejor talento joven.

El nuevo fichaje del equipo es el más destacado a nivel de números. Durante la temporada pasada, consiguió firmar 13 goles y 10 asistencias con el RB Leipzig. El brasileño le sigue muy de cerca gracias a su buen rendimiento en el Olympique de Lyon, con 8 tantos y 8 asistencias.

El debut de Yan Diomande con el Real Madrid ya es una realidad

El marfileño tuvo sus primeros minutos con José Mourinho en el último amistoso de la pretemporada frente al Schalke 04. El extemo entró en el minuto 61 sustituyendo a Brahim Díaz. El conjunto blanco se llevó el encuentro con un contundente 0-3. Su debut en La Liga será en la segunda jornada ante el sábado 22 de agosto a las 21:30 horas. La primera cita ante la Real Sociedad ha sido aplazada por el tiempo de descanso exigido tras el Mundial.