La final que le falta al Bernabéu

El Santiago Bernabéu ha visto ganar un Mundial a Italia, una Eurocopa a España, cuatro Copas de Europa -una al Real Madrid y otra a Mourinho- y hasta una Libertadores a River Plate. También ha acogido finales Intercontinentales, de la Copa de la UEFA y decenas de finales de la Copa de España. Su historia está ligada a los partidos que deciden títulos, pero todavía tiene una cuenta pendiente: la final de la Liga de Naciones.

La edición 2026/27 ofrece una posibilidad, aunque por ahora no hay sede anunciada, pero la Federación Española, a través de Rafael Louzán, ha dejado claro que, de estar España clasificada para la Final Four, la pedirán. Para ello, la Selección debe terminar entre las dos primeras de su grupo de Liga A y superar los cuartos de final de marzo de 2027 para estar entre las cuatro selecciones que disputarán el título.

De la primera Eurocopa de España al Mundial de Italia

El Bernabéu fue el escenario del primer gran título de la selección española. En la final de la Eurocopa de 1964, España derrotó 2-1 a la Unión Soviética con el histórico gol de Marcelino. Dieciocho años después, el estadio acogió la final del Mundial de 1982: Italia venció 3-1 a Alemania Federal y Dino Zoff levantó la copa en Madrid. Son las dos grandes finales de selecciones que figuran en su historia. La Liga de Naciones sería la tercera.

Cuatro Copas de Europa y una Libertadores

La primera final europea llegó en 1957. El Real Madrid ganó 2-0 a la Fiorentina en su estadio, con goles de Di Stéfano y Gento, y conquistó su segunda Copa de Europa. En 1969 fue el Milan quien se impuso al Ajax por 4-1; en 1980, el Nottingham Forest derrotó 1-0 al Hamburgo. La cuarta llegó ya bajo el nombre de Champions League, en 2010, cuando el Inter de José Mourinho ganó 2-0 al Bayern.

A esa lista se añadió en 2018 una final sin precedentes para el estadio: el River Plate-Boca Juniors de la Copa Libertadores. El partido decisivo se trasladó a Madrid y River ganó 3-1, en la primera final de la competición disputada fuera de América.

Intercontinentales, Copa de la UEFA y cantera

El Bernabéu acogió los partidos de vuelta de las Intercontinentales del Real Madrid ante Peñarol: el 5-1 que dio el título a los blancos en 1960 y el 0-2 con el que los uruguayos se proclamaron campeones en 1966. También fue escenario del desempate de 1964 entre el Inter de Milán e Independiente, resuelto por los italianos en la prórroga. En la Copa de la UEFA se disputaron allí la vuelta ante el Videoton en 1985 y la ida frente al Colonia en 1986, dos finales a doble partido que acabaron con título madridista.

La final más reciente fue la Intercontinental sub-20 del 19 de septiembre de 2026. El Juvenil A del Real Madrid derrotó 3-1 al Santiago Wanderers con goles de Yáñez, Santamaría y Roberto Martín, ante 52.117 espectadores. Fue otro título internacional decidido sobre el césped del Bernabéu.

La Copa de España también forma parte de su historia

El Real Madrid cifra en 36 las finales de la Copa de España disputadas en el Bernabéu. Entre ellas quedan el triunfo del Barcelona en el llamado partido de las botellas de 1968, la final de 1980 entre el primer equipo blanco y el Castilla, el Centenariazo del Deportivo en 2002 y la victoria del Atlético ante el Madrid en 2013. Cada una dejó una historia distinta en el mismo escenario.

Al Bernabéu le queda sitio para otra. La Liga de Naciones todavía no ha elegido dónde coronará a su próximo campeón y el estadio que ya reunió las grandes finales del fútbol mundial espera esa oportunidad.