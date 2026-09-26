La lesión de Mbappé se queda en un susto: volverá justo después del parón de selecciones

Kylian Mbappé no sufre una lesión grave. El delantero del Real Madrid sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda en el partido del viernes que midió a Francia contra Turquía y permanecerá de baja durante un periodo estimado de 10 a 12 días. Por tanto, el jugador podrá ser de la partida para el próximo encuentro blanco contra el Villarreal.

Las pruebas médicas realizadas al delantero francés en Valdebebas han descartado una lesión grave después de sentir un gran dolor en su rodilla justo tras marcar ante Turquía. El atacante del Real Madrid estará de baja poco menos de dos semanas y podrá estar en los encuentros del mes de octubre donde los blancos jugarán El Clásico.

Mbappé regresó a la capital de España después de abandonar la concentración de la selección francesa y se puso inmediatamente en manos de los servicios médicos del Real Madrid. Las pruebas han confirmado finalmente tiene una hiperextensión en su rodilla izquierda. Una lesión que no va a alterar en demasía los planes de José Mourinho con uno de sus futbolistas más importantes. En el Real Madrid respiran aliviados con que todo haya quedado en un susto.

Así se lesionó Mbappé

Todo sucedió en el minuto 54 del encuentro entre Turquía y Francia. Mbappé marcó con la pierna derecha el gol que terminó dando la victoria a la selección francesa, pero en la misma acción realizó un mal gesto con la pierna izquierda. El delantero sufrió una hiperextensión de la rodilla en el apoyo y rápidamente comenzó a mostrar síntomas de dolor. Intentó continuar sobre el terreno de juego, pero apenas unos minutos después comprobó que no podía seguir y terminó pidiendo el cambio.

Las imágenes encendieron inmediatamente todas las alarmas. Mbappé se había lesionado prácticamente solo y el propio Zidane reconoció después del encuentro que la situación no tenía buena pinta. La Federación Francesa decidió desconvocarlo para el resto de compromisos de esta ventana internacional y el futbolista regresó a Madrid para someterse a las pruebas definitivas.

Malestar en el Real Madrid

La lesión de Mbappé ha vuelto a generar enfado dentro del Real Madrid por las consecuencias de los parones internacionales. En Valdebebas consideran que los clubes vuelven a ser los principales perjudicados por un calendario cada vez más cargado: ceden a sus futbolistas a las selecciones y posteriormente tienen que asumir las consecuencias deportivas cuando regresan lesionados.

El malestar se extiende tanto a UEFA como a FIFA, aunque dentro del propio club también existe autocrítica hacia los clubes por haber permitido que el calendario haya llegado hasta este punto. La situación de Mbappé vuelve a alimentar ese debate: se marchó con Francia en perfectas condiciones, se lesionó defendiendo a su selección y regresa a Madrid para afrontar una recuperación de 10 días antes de poder volver a ponerse a disposición de Mourinho.