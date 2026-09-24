El Real Madrid pide paciencia con Sergio Martínez: «Nos equivocaríamos si le pedimos todo ya»

Paciencia con Sergio Martínez. Es el mensaje que transmiten desde el Real Madrid cuando se pregunta por uno de los futbolistas que más ha llamado la atención durante las últimas semanas en Valdebebas. La confianza es plena. Gusta mucho lo que está haciendo, gusta todavía más lo que puede llegar a ser, pero nadie quiere acelerar un proceso que acaba de comenzar.

«Tiene cosas muy buenas», explican desde el club. Pero inmediatamente introducen un matiz importante: «Nos equivocaríamos si le pedimos todo ya». Sergio tiene solamente 19 años y hace unas semanas estaba en el Racing de Santander. El Real Madrid pagó los tres millones de euros de su cláusula y su vida cambió prácticamente de un día para otro.

Su aterrizaje en Valdebebas ha sido frenético. Llegó inicialmente para incorporarse al Castilla, pero prácticamente desde el principio comenzó a trabajar con José Mourinho y el primer equipo. El portugués quiso verle de cerca y Sergio respondió mostrando personalidad, físico y criterio con el balón.

Después llegó todo lo demás. Entrenamientos rodeado de futbolistas como Mbappé o Bellingham, convocatoria con el primer equipo para viajar a Sevilla y presencia en la Lista A de la Champions. Todo ello mientras sigue teniendo ficha y dinámica competitiva con el Castilla.

Una velocidad que explica precisamente la petición de calma que realizan desde dentro. El Real Madrid considera que Sergio tiene muchísimo margen de crecimiento y entiende su fichaje como una operación de futuro. Tiene por delante tres o cuatro años de contrato para desarrollarse y nadie quiere convertir unas primeras semanas prometedoras en una obligación inmediata.

El Castilla también forma parte del plan

Por eso, jugar con el Castilla no debe entenderse como un paso atrás. Todo lo contrario. En Valdebebas consideran fundamental que acumule minutos, conozca la exigencia del club y vaya incorporando progresivamente conceptos que después pueda trasladar al primer equipo.

Ya tuvo sus primeros minutos con el filial ante el Juventud Torremolinos, disputando alrededor de 40 minutos. Pese a llevar muy poco tiempo junto a sus nuevos compañeros, dejó buenas sensaciones por su capacidad para ofrecerse, ordenar el juego y asumir responsabilidades. Luego, fue titular contra el Águilas y completó los 90 minutos frente al Sant Andreu.

Su 1,88 de altura permite imaginar un centrocampista poderoso físicamente, pero una de las características que más ha llamado la atención es precisamente que su fútbol no depende únicamente del físico. Sergio tiene pausa, sabe jugar con el balón y no parece sentirse incómodo cuando tiene que asumir protagonismo en la construcción.

Mourinho le sigue muy de cerca. El técnico sabe que tiene una pieza interesante entre manos, pero en el Madrid tampoco quieren que el hecho de entrenar habitualmente con los mayores convierta cada convocatoria o ausencia en un examen sobre su futuro.

Campeón en el Bernabéu nada más llegar

Entre medias también tuvo tiempo para vivir una mañana que difícilmente podía imaginar cuando comenzó la temporada. Sergio Martínez fue titular en la Copa Intercontinental Sub-20 disputada en el Santiago Bernabéu y participó durante algo más de una hora en el título conquistado por la cantera madridista.

Fue otra experiencia acelerada dentro de su particular mes de locura. En cuestión de semanas pasó del Racing al Real Madrid, comenzó a entrenarse con Mourinho, debutó con el Castilla y terminó celebrando un título internacional en el césped del Bernabéu.

Y ahí aparece otro aspecto que tranquiliza especialmente al club. En Valdebebas destacan que Sergio es un futbolista muy maduro y con la cabeza muy bien amueblada. No se ha dejado arrastrar por todo lo que le está sucediendo y entiende perfectamente cuál es su situación.

Aprender la cultura del Real Madrid

Porque su adaptación no es exclusivamente futbolística. «Tiene que ir aprendiendo la cultura», señalan desde el Real Madrid. Saber dónde está, entender la exigencia diaria de Valdebebas y asumir que aquí cada entrenamiento y cada partido tienen una dimensión diferente.

El club considera que ese aprendizaje necesita tiempo. Sergio puede entrenar hoy con Mourinho y mañana jugar con el Castilla sin que eso suponga ningún cambio en la valoración que existe sobre él. El objetivo está mucho más lejos que el próximo fin de semana.

No hay ninguna necesidad de precipitarse. Si Mourinho entiende que está preparado para ayudar al primer equipo, tendrá su oportunidad. Si necesita jugar con el Castilla, lo hará. Lo importante es que tenga minutos y continúe evolucionando.

El Real Madrid cree que ha encontrado un centrocampista con condiciones muy interesantes y con capacidad para crecer muchísimo durante los próximos años. Pero precisamente porque la apuesta es importante, en Valdebebas quieren evitar cualquier precipitación.

Confianza plena, expectativas altas y mucha calma. Sergio Martínez ha recorrido en unas semanas un camino que normalmente necesita meses. Ahora toca que el fútbol vaya marcando los siguientes pasos. En el Madrid lo tienen claro: pedirle que sea ya el futbolista que puede llegar a ser dentro de tres o cuatro años sería el primer error.