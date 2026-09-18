El orgullo español de Valdebebas

El Real Madrid ha reunido a su particular selección española sub-20 para intentar conquistar el mundo. Álvaro López ha citado a 23 futbolistas para disputar este sábado la final de la Copa Intercontinental contra Santiago Wanderers y la convocatoria representa a la perfección la política que sigue el club en La Fábrica: 22 jugadores son españoles y la única excepción es Illia Voloshin, portero ucraniano que llegó muy joven a España y lleva años formándose en el fútbol nacional.

Además, hay que destacar que fue el único de los cuatro equipos de la anterior Final Four de la Youth League, donde estaban Benfica, PSG y Brujas, fue el único que sólo jugó con futbolistas nacionales, algo que destacó hasta la propia UEFA.

«Los fichajes extranjeros tienen que ser muy diferenciales», explican desde Valdebebas. Una máxima que queda reflejada en una plantilla construida alrededor del talento español. El club entiende esta convocatoria como un reconocimiento a los futbolistas que hicieron historia el pasado mes de abril conquistando la UEFA Youth League frente al Brujas.

El Real Madrid disputa esta final por haber ganado ser el vigente campeón de Europa. Su rival será Santiago Wanderers, ganador de la Copa Libertadores sub-20 tras imponerse al Flamengo. El partido se celebrará este sábado 19 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Santiago Bernabéu. Será la primera edición del torneo que se dispute en Europa.

La columna vertebral campeona

La convocatoria oficial recupera a 20 integrantes del equipo campeón de la Youth League y añade tres refuerzos. Álvaro López, conocido en Valdebebas como SuperLópez, podrá contar con futbolistas pertenecientes al Castilla, al Real Madrid C y al Juvenil A. El club incluso ha modificado el calendario de sus equipos inferiores para preparar una cita considerada prioritaria.

Javi Navarro, héroe de la final europea, parte como principal candidato para ocupar la portería. Por delante aparece una defensa de enorme proyección con Fortea, Diego Aguado, Joan Martínez, Mario Rivas, Bailón, Lezcano, Liberto y Ariel.

El centro del campo concentra buena parte del talento de la convocatoria. Cestero, Sergio Martínez, Carlos Díez, Alexis Ciria, Roberto Martín, Diego Martínez, Adri Pérez, Lacosta y Gabri Valero forman una sala de máquinas con calidad, físico y experiencia competitiva. La gran ausencia será Thiago Pitarch, reservado por Mourinho para la dinámica del primer equipo de cara el derbi.

Arriba, Yáñez ejercerá como principal amenaza después de comenzar la nueva Youth League con un doblete contra el Inter. Yeremaiah y Fran Santamaría completan un ataque corto en efectivos, pero repleto de velocidad y gol.

El Real Madrid buscará coronarse campeón mundial juvenil con un equipo que representa la apuesta de La Fábrica por el producto nacional. Una selección sub-20 vestida de blanco y preparada para conquistar el Bernabéu.