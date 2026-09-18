Dani Ceballos y su inesperado candidato al Balón de Oro: «Si no es Fabián, que sea Mbappé»

Dani Ceballos también opinó sobre un Balón de Oro que se entregará el próximo lunes 26 de febrero en Londres y que tiene a Kylian Mbappé como uno de los grandes favoritos a llevarse el galardón al mejor futbolista de la pasada temporada. El ex del Real Madrid, que ayer debutó ante su afición con el Real Betis, dejó clara su predilección por el también sevillano Fabián Ruiz y también por su ex compañero durante un par de años en el Bernabéu.

Dani Ceballos ya es uno más en el Real Betis y el jueves ante el Getafe disputó sus primeros minutos ante su afición en La Cartuja en la victoria que deja a los béticos en la parte alta de la clasificación con los mismos puntos que el Real Madrid. El de Utrera habló a la conclusión del partido sobre todo lo que está viviendo en sus primeros días de regreso a la ciudad hispalense y también fue cuestionado sobre el Balón de Oro 2026 que se entregará en la última semana de octubre.

Ceballos y el Balón de Oro para Mbappé

Dani Ceballos fue cuestionado sobre el Balón de Oro 2026 y el centrocampista del Betis quiso valorar la temporada de Fabián Ruiz, que fue campeón de la Champions League y ganó el Mundial con España siendo indiscutible en el centro del campo de Luis Enrique y Luis de la Fuente. Pese a ello, el andaluz no figura entre los favoritos al galardón donde sí está Kylian Mbappé.

«Hay un revuelo muy grande con el Balón de Oro… Fabián a nivel colectivo ha ganado prácticamente todo, y si no lo gana Fabián, que lo gane Kylian Mbappé», dijo Dani Ceballos en zona mixta sobre la candidatura de un Fabián Ruiz que hace unos días también se postuló.

🟢🗣️ DANI CEBALLOS, TRAS LA VICTORIA DEL @RealBetis: 😍 “Los más importante es la victoria, pero estoy MUY FELIZ”. 👏 “Tenía algo de dudas, sabía que podía haber PITOS y APLAUSOS”. 😉 “¿Fabián y el Balón de Oro? Lo ha ganado todo a nivel de clubes”. 📹 @PABL0SA | #ZonaMixta pic.twitter.com/NmkwCIciiF — Zona Mixta (@ZonaMixta__) September 17, 2026

«En cuanto a títulos, nadie tuvo mejor temporada que yo. Individualmente, algunos grandes jugadores han tenido temporadas excelentes, con un nivel innegable. Sin duda hay muchos aspirantes», dijo el andaluz en una entrevista concedida a L’Equipe y France Football.

Y es que el Balón de Oro ha vuelto a convertirse en cuestión de Estado en España después de que Kylian Mbappé oficializara su candidatura en la rueda de prensa previa al partido contra el Inter de Milán y en un par de entrevistas en la prensa francesa. El futbolista del Real Madrid, a pesar de no ganar ningún título la pasada temporada, anotó 58 goles repartidos en Liga (25 goles), Champions League (15) y Mundial 2026 (10 goles), donde se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

Por su parte, Lamine Yamal también ha presentado su candidatura después de lograr la Liga con el Barcelona y conquistar un Mundial con España, donde no mostró su mejor versión debido a una lesión en el muslo que le mermó durante todo el campeonato, donde sólo consiguió anotar un tanto. El máximo favorito en las apuestas es un Harry Kane que ganó la Bota de Oro, además de la Bundesliga, y llegó a las semifinales de la Champions League y el Mundial.