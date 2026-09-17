Espí espera la llamada de Luis de la Fuente

Carlos Espí espera la llamada de la selección española. Luis de la Fuente ofrecerá este viernes, a las 11:30 horas, la primera convocatoria tras la conquista del Mundial y el delantero del Real Madrid se encuentra entre las opciones para reforzar el ataque de España. Sus pocos pero productivos minutos a las órdenes de José Mourinho le permiten llegar con argumentos a una lista muy esperada.

Espí ya estuvo cerca de disputar el Mundial. El delantero valenciano entró en la prelista de 55 futbolistas y fue uno de los últimos descartes antes de que España viajara a Estados Unidos. Luis de la Fuente le conoce, valora sus características y considera que es un delantero preparado para competir en la absoluta. Tres meses después, el madridista vuelve a llamar a la puerta.

El atacante, de 21 años y 1,94 metros, aterrizó en el Real Madrid después de marcar 11 goles con el Levante y ser elegido como uno de los mejores jóvenes de la Liga. En el conjunto blanco parte por detrás de Mbappé y compite con Endrick por los minutos, pero ha sabido aprovechar prácticamente todas las oportunidades concedidas por Mourinho.

Decisivo con pocos minutos

Espí marcó en su debut oficial frente al Espanyol y volvió a aparecer en el Martínez Valero. Entró en la recta final ante el Elche y necesitó dos remates para marcar en el minuto 91 el definitivo 2-3. Un gol que evitó otro tropiezo del Real Madrid y confirmó su capacidad para cambiar partidos saliendo desde el banquillo.

También estuvo cerca de rescatar al equipo contra el Betis. Apenas cinco minutos después de entrar al terreno de juego, remató una espectacular media chilena tras un envío de Vinicius, aunque el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico. Mourinho le utiliza cuando necesita una referencia, juego directo y presencia dentro del área. Espí fija a los centrales, juega de espaldas y ofrece un poderío aéreo diferente al del resto de atacantes madridistas.

Una oportunidad en la delantera

La baja de Borja Iglesias abre una puerta en la convocatoria. Espí compite por ese espacio con delanteros como Roberto Fernández, Camello o Gonzalo García, todos ellos seguidos por el cuerpo técnico. Su principal desventaja es la falta de continuidad como titular, pero su eficacia y su condición de delantero diferente mantienen vivas sus opciones.

España disputará cuatro encuentros de la Liga de Naciones en apenas diez días: Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre, Croacia en Sevilla el día 29, República Checa en Oviedo el 3 de octubre y nuevamente Croacia, esta vez en Split, el 6 de octubre. La lista se conocerá este viernes y supondrá el inicio de una nueva etapa para la campeona del mundo. Espí espera que su nombre forme parte de ella.