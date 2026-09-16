Vinicius, Mbappé y Konaté no mostraron al completo la camiseta de apoyo a Ceuta 

Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté protagonizaron una de las imágenes de los prolegómenos del encuentro entre el Elche y el Real Madrid disputado en el Martínez Valero. Los tres jugadores madridistas no mostraron de la misma manera que sus compañeros la camiseta con el mensaje de apoyo a Ceuta preparada para el acto previo al partido.

La iniciativa, promovida antes del comienzo del encuentro por el club local, consistía en que los futbolistas de ambos equipos saltasen al terreno de juego con una camiseta en la que podía leerse el lema «Todos somos caballas». La acción tenía como objetivo mostrar el apoyo a la Ciudad Autónoma después de la invasión registrada a finales del mes de julio.

La mayoría de los jugadores del Real Madrid y del Elche lucieron la camiseta durante la salida al césped y el posterior saludo protocolario. Vinicius, Konaté y Mbappé, sin embargo, aparecieron con la prenda levantada sobre el pecho y los hombros, por lo que el mensaje no quedó visible al completo. Además, tanto el francés como el brasileño se la quitaron antes de completar el pasamanos con los futbolistas del conjunto ilicitano.

La versión del Real Madrid

El Real Madrid explicó que el club aceptó la petición realizada por el Elche para participar en la iniciativa. La entidad señaló también que dentro de cualquier grupo humano pueden existir diferentes opiniones, sensibilidades y formas de interpretar la realidad.

«Sólo existe una versión, que es la verdad. El Real Madrid, como cualquier institución, es un grupo humano, de personas, pero no de opinión única. Cada uno tiene sus opiniones y sus sensibilidades. Y así debe ser», indicaron desde el club.

«La petición del Elche de lucir estas camisetas fue aceptada por el club y en su vestuario existen opiniones, sensibilidades y visiones de la realidad», añadieron desde la entidad madridista de manera oficiosa.

Después del calentamiento, el Real Madrid fue informado de que la iniciativa había sido promovida por una agrupación de empresarios valencianos que ya había realizado acciones similares en otros partidos disputados en la Comunidad Valenciana, en los partidos de Villarreal y Levante. El Barcelona decidió no lucir la camiseta en el encuentro contra los granotas, mientras que el Real Madrid sí aceptó participar. Desde el club blanco también dejaron claro que cada jugador tenía libertad para decidir si quería ponérsela. En el minuto 12, el Real Madrid publica en sus medios oficiales esta iniciativa, mostrando la conformidad con lo llevado a cabo.