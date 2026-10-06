El Real Madrid cuenta con Mbappé para el Villarreal… aunque sigue al margen

El Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé para el partido contra el Villarreal. El delantero francés no trabajó este martes sobre el césped junto al resto de sus compañeros y realizó trabajo específico en el interior de las instalaciones de Valdebebas, al igual que Fede Valverde. Pese a ello, en el club existe confianza en que los dos puedan estar disponibles el sábado en el Santiago Bernabéu.

Mbappé seguirá un plan específico durante estos días después de regresar de sus compromisos internacionales. La intención es que pueda incorporarse progresivamente al trabajo con sus compañeros y llegar en condiciones al Villarreal. La misma hoja de ruta se maneja con Valverde. Ninguno de los dos estuvo con el grupo este martes, pero a día de hoy en el Real Madrid cuentan con ambos para un encuentro importante antes del regreso de la Champions.

También son positivas las noticias con Ibrahima Konaté. El central francés completó todo el entrenamiento junto al grupo y, salvo contratiempo durante los próximos días, también debería estar disponible contra el Villarreal. Eder Militao continúa igualmente trabajando con normalidad. Además, se incorporaron Vinicius, Endrick, Brahim, Dumfries y Diomande, después de que Thiago regresara el lunes. Cada uno realizó una carga diferente en función de los minutos acumulados con su selección.

Por otro lado, Raúl Asencio ha comenzado ya su recuperación en Valdebebas, mientras que Mendy y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos, combinando trabajo sobre el césped y en el interior. Hasta el viernes se irán incorporando el resto de internacionales. El Real Madrid irá recuperando efectivos poco a poco, pero las miradas están especialmente centradas en Mbappé y Valverde. Los dos siguen trabajando al margen, aunque en el club confían en tenerlos contra el Villarreal.