Vinicius ha reabierto un debate que parecía cerrado en el Real Madrid. El delantero aprovechó el parón de selecciones para brillar con Brasil marcando cinco goles en dos partidos. Su doblete a Japón y su hat-trick contra Singapur, Vinicius ha lanzado un mensaje a José Mourinho para que no tenga tan claro que sea Diomande el titular en la banda izquierda. El brasileño regresa de su sanción este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Celta y todo el morbo estará si el brasileño podría colarse en la alineación por encima del africano. ¿Merece ser titular Vinicius tras exhibirse con Brasil? ¡Vota en nuestra encuesta!