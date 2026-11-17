Carlos Espí está listo para volver a jugar un amistoso con España sub-21 ante Albania este martes a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias). El delantero no está teniendo mucha presencia en el campo con el Real Madrid, pero los está aprovechando a la perfección con una gran efectividad goleadora. El jugador ha disputado más minutos en dos partidos oficiales con la Rojita que con el conjunto blanco en toda la temporada (106 minutos frente a 52).

Los encuentros amistosos no tienen tanta presión competitiva. Sin embargo, sigue siendo una oportunidad de oro para poder exhibir todas sus capacidades ofensivas. El ariete ya disfrutó de 29 minutos frente a Japón el pasado viernes y espera repetir. Hasta el momento, ha dejado claro que no necesita un gran margen para enviar el balón al fondo de las mallas.

Espí es sinónimo de efectividad, con el Real Madrid ha anotado en tres ocasiones pese a su tiempo reducido en cada encuentro, lo que hace una media de una diana cada 17,3 minutos. Las cifras espectaculares no se reducen al club, con España sub-21 logró anotar cinco tantos frente a San Marino. Teniendo en cuenta ambas estadísticas, la media total es de un gol cada 19’75 minutos.

La capacidad de exprimir las oportunidades del valenciano es innegable. José Mourinho está trabajando en su situación con mucha cautela, ya que descartó que pudiera coincidir con Mbappé en el once inicial, ya que un sistema de 4-4-2 con ambos de punta no sería viable, ya que sería un planteamiento extremadamente ofensivo teniendo en cuenta la profundidad de los jugadores de banda.

Cuando y donde ver a Espí en el España sub-21 – Albania sub-21

El encuentro se podrá ver en abierto a través de Teledeporte y de RTVE Play. Todo el público de España tendrá acceso al encuentro, otra noticia positiva para el delantero del Real Madrid, que podrá aprovechar su mayor escaparate para demostrar que merece más oportunidades con el conjunto blanco. Además, su gran rendimiento a sus 21 años sorprende a propios y extraños y podría convencer a Luis de la Fuente de cara a futuras convocatorias.

La actitud del de Tavernes está siendo para quitarse el sombrero. Lejos de frustrarse por no tener minutos, ha conseguido entender su rol a la perfección para encajar en el sistema de José Mourinho. Sus aportaciones se han traducido en puntos vitales para el equipo en la Liga y ya ha sido capaz de estrenarse en Champions.

Kylian Mbappé sigue siendo un rival incontestable. Sin embargo, el francés no es un especialista en el juego aéreo y los 1’94 metros de Espí suponen una gran alternativa para el Real Madrid. La figura de ‘nueve clásico’ es clave para desatascar partidos y el entrenador podría darle un mayor protagonismo en función de su rendimiento con España sub-21.