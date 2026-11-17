A Vinicius le están sentando muy bien jugar con Brasil. El delantero venía de dejar el listón muy alto con su doblete contra Japón; esta vez iba a liderar aún más a la pentacampeona del mundo con una exhibición tras marcar un hat-trick a Singapur en apenas 12 minutos. Un mensaje directo al Real Madrid después de sumar ya cinco goles en dos partidos antes de regresar a Valdebebas y recuperar el debate sobre su titularidad.

Vinicius había llegado muy tocado al parón de selecciones. Sin poder jugar los últimos cinco partidos de Liga por sanción y sin brillar en la Champions. Pero su mentalidad cambió en la selección de Ancelotti. Aunque perdió contra los japoneses, sus dos golazos dejaron constancia de sus intenciones. Y en su ruta por Asia, el brasileño demostró su versión imparable. Aprovechó los minutos como nunca.

Sin el italiano ni Raphinha por sus expulsiones en el partido previo, Vinicius volvía a estar en el once titular junto con Endrick. Asumió la responsabilidad y eliminó toda duda del potencial defensivo de la canarinha. En el minuto 9, el delantero del Real Madrid dejó prueba de su calidad al hacer un precio regate de espaldas con un toque sutil para engañar al rival de espaldas a la portería dentro del área y batir al portero de Singapur. La fiesta acababa de empezar.

Apenas seis minutos después, en el minuto 15, Vinicius iba a volver a marcar gol después de un contragolpe con Endrick, donde hizo prueba de su tremenda velocidad para conducir, delegar y luego rematar a placer después de dejar a dos rivales atrás con mucha ventaja. Ya, en el minuto 21, otra gran jugada de Brasil acabó con Estevao asistiendo a Vinicius para que anotase su hat-trick. Otra exhibición con Brasil para demostrar que puede ser titular en el Real Madrid y dar argumentos a José Mourinho de que puede volver a confiar en él si tiene minutos para demostrarlo.

🇧🇷 ¡Qué golazo de Vinicius! ⚽️ El brasileño marca su tercer gol en dos partidos con la selección brasileña ⁉️ ¿Volverá a su mejor nivel? 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/1lRR65OPz5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2026

É MAIS UM DELE: VINI JR!

É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL 💚💛 ANOTA AÍ: VINICIUS JUNIOR É O NOME DA EMOÇÃO!

#SeleçãoNaGlobo #AmistosoSeleçãoNaGlobo #FutebolNaGlobo https://t.co/xJTZa89Kfw — TV Globo (@tvglobo) November 17, 2026