El Bernabéu es una mina de oro para el Real Madrid: 363 millones de ingresos y todavía tiene margen para crecer

El Santiago Bernabéu se ha convertido en una auténtica máquina de generar ingresos para el Real Madrid. La remodelación del estadio continúa dando sus frutos y las cuentas de la temporada 2025/26 reflejan hasta qué punto se ha transformado el negocio del club. El conjunto blanco ha ingresado 363,2 millones de euros por socios y estadio, una cifra que supone un crecimiento del 11,1% respecto al ejercicio anterior y que prácticamente duplica los registros anteriores a las obras. De hecho, comparado con la temporada 2018/19, última antes de comenzar la remodelación, el incremento alcanza el 107%. Son 188 millones de euros más.

El dato adquiere todavía mayor relevancia si se observa el conjunto de las cuentas del Real Madrid. El club ha alcanzado los 1.221 millones de euros de ingresos de explotación, su mayor cifra histórica, y el Bernabéu representa aproximadamente el 30% de ese total. Es decir, casi uno de cada tres euros que ingresa el Real Madrid procede de la actividad vinculada a su estadio y sus socios. Una transformación económica que permite al club depender cada vez menos de los resultados deportivos y de los derechos televisivos.

Lo más llamativo es que el Bernabéu todavía no funciona a pleno rendimiento. El Real Madrid reconoce en su informe económico que existen líneas de negocio pendientes de desarrollar, especialmente las relacionadas con la restauración y los grandes eventos. Los conciertos permanecieron suspendidos durante toda la temporada 2025/26, mientras que instalaciones como el Sky Bar todavía no habían comenzado su explotación comercial. Pese a estas limitaciones, el estadio continúa aumentando sus ingresos.

El Tour del Bernabéu dispara su facturación

Una de las grandes claves del crecimiento económico del estadio es su explotación turística. El Tour del Bernabéu y el Real Madrid Experience han generado 59,9 millones de euros, frente a los 52,7 millones del ejercicio anterior. El incremento es del 13,8%, lo que demuestra que el estadio se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la capital. El museo, las experiencias y las visitas permiten al Real Madrid obtener ingresos durante todo el año, independientemente de que haya partidos.

La restauración también ha experimentado un crecimiento especialmente significativo. Los ingresos por comida, bebida y restauración han pasado de 10,3 a 13,8 millones de euros, lo que representa una subida del 34,3%. Es una de las actividades que más crece porcentualmente y, al mismo tiempo, una de las que todavía tiene mayor margen de desarrollo.

A estas cantidades se suman los 15,4 millones generados por eventos y conciertos, una partida que se mantiene prácticamente estable respecto al ejercicio anterior pese a la suspensión de los espectáculos musicales.

En conjunto, la explotación comercial de las instalaciones ha generado 90 millones de euros, frente a los 79,2 millones de la temporada anterior. Son casi 11 millones adicionales, un crecimiento del 13,7%, que confirma la importancia de convertir el Bernabéu en un recinto capaz de generar actividad económica más allá de los encuentros de fútbol. A estos ingresos se añaden los procedentes de abonados, socios, entradas, áreas VIP y otras actividades que integran la facturación global del estadio.

Un Bernabéu de 420 millones en el horizonte

El Real Madrid todavía espera obtener mucho más rendimiento de su estadio. Para la temporada 2026/27, el presupuesto contempla 420,1 millones de euros de ingresos por socios y estadio, casi 57 millones más que en el ejercicio recién cerrado. De cumplirse las previsiones, supondría un crecimiento cercano al 16% en apenas un año.

El club espera que el museo, el Tour y el Real Madrid Experience incrementen sus ingresos un 22%, mientras que el área VIP crecería un 8% y los eventos comerciales un 115%. También contempla mayores ingresos por las licencias de asiento personal y por la venta de entradas. Son previsiones, no cantidades ya ingresadas, pero reflejan la confianza de la entidad en el potencial económico del recinto.

Todo ello después de una inversión que, a 30 de junio de 2026, asciende a 1.408 millones de euros. Una cantidad extraordinaria que el Real Madrid pretende recuperar mediante los ingresos adicionales y los flujos de caja generados por el estadio. La remodelación no sólo ha cambiado la imagen del Bernabéu, sino también la estructura económica del club, que ha encontrado una nueva fuente de financiación para mantener su competitividad deportiva.

El dato más revelador está en la comparación histórica. Antes de comenzar las obras, el estadio generaba 175 millones de euros. Ahora supera los 363 millones y el club espera alcanzar los 420 millones la próxima temporada. El Bernabéu ya es uno de los grandes motores económicos del Real Madrid y todavía no ha alcanzado su techo.