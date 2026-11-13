El Bernabéu toma ventaja para la final del Mundial 2030 y deja atrás al Camp Nou

El Santiago Bernabéu se posiciona como uno de los grandes favoritos para albergar la final del Mundial 2030. Aunque la FIFA todavía no ha tomado una decisión definitiva, el estadio del Real Madrid reúne muchos de los argumentos que pueden resultar determinantes en la elección del escenario del partido más importante del campeonato.

Según ha podido saber OKDIARIO a través de diferentes fuentes, el coliseo madridista cuenta con importantes opciones de imponerse en una carrera en la que Marruecos aparece como el principal rival de España. La Real Federación Española de Fútbol, por su parte, mantiene una posición de respeto hacia todas las candidaturas españolas y centra sus esfuerzos en conseguir que la final se dispute en nuestro país.

El Bernabéu parte con una posición privilegiada gracias a sus instalaciones, su capacidad organizativa y su proyección internacional. La remodelación del estadio lo ha convertido en uno de los recintos más modernos del mundo, una circunstancia que juega a favor de la candidatura española frente a las aspiraciones de Marruecos.

Además, el papel del Real Madrid puede resultar fundamental en este proceso. Está por ver cuál sería la reacción del club blanco si finalmente la FIFA concede la final a otra sede. No se puede descartar que una decisión de semejante magnitud lleve a la entidad presidida por Florentino Pérez a reconsiderar su implicación en el proyecto mundialista. También hay que tener en cuenta la relación entre el presidente madridista y Gianni Infantino, así como los contactos y entendimientos que ambos han mantenido alrededor de la organización del campeonato.

El Camp Nou se aleja

El favoritismo del Santiago Bernabéu también complica las aspiraciones del Camp Nou. Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha reclamado públicamente que la final del Mundial 2030 se dispute en el estadio azulgrana, una posibilidad que continúa sobre la mesa mientras la FIFA evalúa las diferentes candidaturas.

Sin embargo, el recinto madridista parece contar actualmente con mayores opciones de albergar el encuentro decisivo. La remodelación del Camp Nou y las dificultades que ha atravesado durante las obras son otros factores que deberán tenerse en cuenta a la hora de valorar su candidatura.

Por otro lado, hay que recordar que el Barcelona fue el único club español que no homenajeó sobre el césped a sus ocho campeones del mundo. Una circunstancia que llamó la atención en su momento y que vuelve a aparecer en el contexto de las aspiraciones de Joan Laporta de llevar la final del Mundial 2030 al Camp Nou. En cualquier caso, se trata de un episodio ajeno al proceso de selección de la sede, cuya decisión corresponde exclusivamente a la FIFA.

La Federación Española, mientras tanto, mantiene una posición institucional de respeto hacia todas las sedes y entiende que disponer de diferentes estadios capaces de organizar grandes acontecimientos refuerza la candidatura de España. La elección del escenario de la final corresponde exclusivamente a la FIFA, que deberá valorar las condiciones de cada recinto antes de tomar una decisión definitiva.

El Real Madrid, pieza fundamental

La importancia del Real Madrid en esta batalla va mucho más allá de disponer de un estadio preparado para organizar la final. El Bernabéu representa uno de los grandes argumentos de la candidatura española ante la FIFA, tanto por sus instalaciones como por su proyección internacional. Su capacidad para albergar acontecimientos de primer nivel y la experiencia organizativa de Madrid son factores que pueden inclinar la balanza a su favor.

En este escenario, Florentino Pérez también desempeña un papel relevante. El presidente del Real Madrid mantiene una relación directa con Gianni Infantino y su implicación puede resultar importante en una carrera que todavía está abierta. Una hipotética decisión de la FIFA de llevar la final fuera del Bernabéu podría generar malestar en el club blanco, aunque por el momento no existe ninguna decisión oficial sobre el escenario del encuentro.

La Federación seguirá trabajando para que España albergue la final del Mundial 2030, sin establecer públicamente preferencias entre sus diferentes candidaturas. La última palabra será de la FIFA y Marruecos continúa siendo un competidor importante. Mientras tanto, el Santiago Bernabéu mantiene una posición destacada en la carrera por el partido decisivo, con el Camp Nou también entre los estadios que aspiran a organizarlo. La batalla sigue abierta, pero el coliseo del Real Madrid tiene argumentos de peso para terminar siendo el escenario de la gran final.