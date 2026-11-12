Louzán se planta ante la FIFA y exige que la final del Mundial 2030 se juegue en España

Rafael Louzán ha dejado clara la postura de España ante la FIFA sobre la final del Mundial 2030. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha trasladado a los responsables del máximo organismo del fútbol mundial que no se contempla ninguna alternativa que no sea la celebración de la final en territorio español. Lo ha hecho durante una extensa reunión de trabajo, marcada por la cordialidad y la coordinación entre ambas instituciones en Madrid, en la que también se han abordado las sedes pendientes de evaluación y los plazos para tomar las decisiones definitivas.

El encuentro se ha celebrado con Heimo Schirgi, jefe de operaciones de la FIFA, y Claudio Caila, director de operaciones del organismo internacional, dos de los principales responsables de la organización del Mundial 2030. La reunión ha servido para analizar el estado de los preparativos de la candidatura española y las impresiones de la delegación internacional tras las visitas realizadas a los estadios. La valoración es muy positiva. Los representantes de la FIFA están especialmente satisfechos con las instalaciones que han conocido y consideran que los recintos españoles presentan un nivel muy elevado.

Sin embargo, el asunto principal de la reunión ha sido la final. Louzán ha puesto encima de la mesa la necesidad de que España albergue el partido más importante del Mundial y ha transmitido una posición de máxima firmeza. La Federación entiende que el país debe ser el escenario de la final de un campeonato que organizará conjuntamente con Portugal y Marruecos. No se trata únicamente de una aspiración deportiva, sino de una cuestión de especial relevancia institucional para la candidatura española.

La FIFA conoce la posición de España

Los representantes de la FIFA son plenamente conscientes del debate que existe alrededor de la final del Mundial 2030. Durante la reunión se ha constatado que el organismo internacional conoce el sentir de la sociedad española y también las recientes declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de defender que el encuentro decisivo se dispute en España.

La posición trasladada por Louzán refuerza la línea que viene manteniendo la Federación desde el inicio del proceso. España considera que dispone de los estadios, las infraestructuras y la experiencia organizativa necesarias para acoger la final. El Santiago Bernabéu aparece como uno de los grandes favoritos, aunque deberá competir con otras alternativas, especialmente con el proyecto del Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

La FIFA, por su parte, continúa con su proceso de evaluación sin haber tomado todavía una decisión definitiva. El organismo ha recibido el mensaje de la Federación y conoce la importancia que tiene para España albergar la final. La buena sintonía entre ambas instituciones ha quedado reflejada en una reunión extensa, cordial y de gran coordinación.

Vigo y Valencia también entran en los planes

Otro de los asuntos importantes que se han abordado durante el encuentro ha sido la situación de Vigo y Valencia. La FIFA ha confirmado que ambas ciudades recibirán una visita de inspección una vez concluya la actual ronda de evaluaciones. De esta manera, sus candidaturas seguirán siendo examinadas dentro del proceso de selección de las sedes del Mundial 2030.

En cuanto a los plazos, la previsión es que las sedes definitivas del Mundial se conozcan antes del verano. La elección del estadio que albergará la final llegará más adelante, siguiendo un calendario similar al utilizado por la FIFA para la organización del anterior campeonato del mundo.

Por el momento, España ha dado un nuevo paso en su estrategia para defender la final. Louzán ha aprovechado el encuentro con los máximos responsables operativos de la FIFA para dejar clara la postura de la Federación, mientras que el organismo internacional se marcha con una valoración muy positiva de los estadios españoles. La batalla por la final del Mundial 2030 continúa abierta, pero España ya ha dejado claro que no contempla renunciar a ella.