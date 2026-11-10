Feijóo planta cara a Marruecos por la final del Mundial: «España no va a pagar para que se juegue fuera»

Alberto Núñez Feijóo ha sido tajante respecto a la postura del Partido Popular de cara al Mundial 2030. La competición internacional se celebrará en España, Marruecos y Portugal. La pelea por albergar la final sigue al rojo vivo, con el Bernabéu, el Camp Nou y Casablanca como los principales candidatos. Durante una conexión en directo, el político no se muerde la lengua para exponer su pensamiento: «España no va a pagar la organización de un Mundial para que la final del Mundial se celebre en otro país».

El clima con la FIFA podría volverse más hostil si su decisión termina siendo que el partido decisivo se dispute en Marruecos. El líder de los populares matiza que no se trata de ningún intento de generar un conflicto innecesario: «Pero esto lo digo sin ningún tipo de acritud, lo digo simplemente porque es lo lógico. No porque intente tensionar relaciones con nadie, no».

España cuenta con una gran ventaja a nivel de infraestructuras y tablas en este tipo de macroeventos, algo que Feijóo no deja pasar: «España es el país dentro de estos tres finalistas, candidatos, adjudicatarios de la organización del Mundial que tiene más experiencia en la organización de eventos internacionales. En fin, España ha sido siempre un éxito permanente en todo evento internacional de carácter deportivo o no que ha organizado».

La argumentación del presidente del Partido Popular no se limita a temas administrativos, ya que también resalta la meritocracia a nivel deportivo: «España es una de las potencias, la liga española de las mejores ligas del mundo. España es la campeona del mundo y ha ganado el Mundial de este año y lo ha ganado además en la selección masculina y en la selección femenina».

España tiene argumentos de sobra

El nivel de esta generación de La Roja ha supuesto un gran impacto positivo en el fútbol nacional. Feijóo señala que una final en otra sede sería una decisión incomprensible: «Por lo tanto, es que no hay ninguna razón para renunciar a lo que nos pertenece por historia, por derecho y por impacto en el mundo del fútbol».