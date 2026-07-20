Cuándo es el próximo Mundial 2030: dónde se jugará, fechas y sedes

Tras proclamarnos campeones del Mundial 2026, ya hay aficionados españoles que piensan en las capacidades que tiene esta selección en los próximos torneos internacionales, después del nivel mostrado. Una generación de futbolistas españoles que aún tienen mucho recorrido, años para seguir madurando como equipo y seguir consagrando la gesta que está consiguiendo como selección durante este siglo.

Después de conseguir la segunda estrella contra Argentina, que tiene tres, y meternos en las mejores selecciones de la historia, España sueña con levantar la tercera en casa.

¿Dónde se jugará el próximo Mundial?

El Mundial de 2030 es oficial desde diciembre de 2024. La FIFA adjudicó el Mundial a la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, no ha sido hasta unos días antes de que terminara el actual Mundial de 2026 que se ha confirmado definitivamente el calendario del próximo Mundial.

La FIFA ha decidido celebrar, con motivo del centenario de este torneo, tres partidos inaugurales que se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Es decir, el próximo Mundial se disputará en seis países diferentes.

¿Cuándo se jugará el próximo Mundial?

La gran polémica de este Mundial se centra en qué ciudades y estadios se disputarán los partidos importantes, como pueden ser el partido inaugural y la final. Aunque aún se desconocen, sí que se conocen las fechas oficiales.

El Mundial 2030 se disputará a lo largo de 44 días para facilitar los viajes.

Partido inaugural : El 8 de junio de 2030 comenzará el torneo con la celebración del centenario. Durante el 8 y 9 se jugarán los partidos de Latinoamérica.

: El 8 de junio de 2030 comenzará el torneo con la celebración del centenario. Durante el 8 y 9 se jugarán los partidos de Latinoamérica. Ceremonia de apertura oficial : El 13 y 14 de junio se realizarán los partidos inaugurales de los anfitriones principales.

: El 13 y 14 de junio se realizarán los partidos inaugurales de los anfitriones principales. Gran Final: El 21 de julio de 2030 es la fecha programada para la final del próximo Mundial.

¿Cuáles son las sedes del Mundial 2030?

Excluyendo a los países de Latinoamérica donde se disputarán los tres partidos del centenario, el mundial contará con 20 sedes repartidas entre España, Portugal y Marruecos.

Las sedes de España serán:

Madrid : Estadio Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano.

: Estadio Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano. Barcelona : Spotify Camp Nou y RCDE Stadium.

: Spotify Camp Nou y RCDE Stadium. Sevilla : Estadio de La Cartuja.

: Estadio de La Cartuja. Bilbao : Estadio de San Mamés.

: Estadio de San Mamés. San Sebastián : Reale Arena.

: Reale Arena. Zaragoza : Estadio de la Romadera.

: Estadio de la Romadera. Las Palmas : Estadio de Gran Canaria.

: Estadio de Gran Canaria. La Coruña : Estadio de Riazor.

: Estadio de Riazor. Vigo: Estadio de Balaídos.

Las sedes de Marruecos serán:

Casablanca : Gran Estadio Hasan II (el gran proyecto con capacidad de 115.000 espectadores donde Marruecos pretende acoger la final).

: Gran Estadio Hasan II (el gran proyecto con capacidad de 115.000 espectadores donde Marruecos pretende acoger la final). Rabat : Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

: Estadio Príncipe Moulay Abdellah. Tánger : Estadio Ibn Batouta.

: Estadio Ibn Batouta. Marrakech : Estadio de Marrakech.

: Estadio de Marrakech. Agadir : Estadio de Adrar.

: Estadio de Adrar. Fez: Estadio de Fez.

Las sedes de Portugal serán: