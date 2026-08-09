Homero en ‘La Odisea’ sobre los errores: «¡Son ellos mismos quienes, por su insensatez, se procuran dolores que no les estaban destinados!”

La película La Odisea de Christopher Nolan ha vuelto a poner de moda esta obra maestra de literatura clásica. Los escaparates de las librerías de todo el mundo se han llenado con diferentes ediciones de este poema épico griego atribuido al poeta griego Homero y en muchas se han convertido en el libro más vendido de agosto. Una obra clásica que, como muchas otras, nos sigue ofreciendo con sus palabras sabios consejos y reflexiones. Una de esas frases es la siguiente: «¡Son ellos mismos quienes, por su insensatez, se procuran dolores que no les estaban destinados!». Una famosa reflexión que aparece en el Canto I, al principio de La Odisea, en la que el dios Zeus se queja de que los humanos culpan a los dioses de sus desgracias y problemas, pero en realidad son ellos los que por su insensatez y sus malas decisiones tienen que enfrentarse a situaciones problemáticas que nunca habrían tenido que sufrir si hubiesen actuado con sensatez.

En esta cita de La Odisea Homero hace una reflexión por medio de las palabras de Zeus en la asamblea de los dioses sobre la responsabilidad personal y con la que protesta sobre la costumbre que tienen los humanos de culpar a los dioses de sus desgracias. Zeus en su reflexión se centra en que no todas las desgracias se pueden atribuir al destino sino que en ocasiones se deben a sus propias decisiones. Ya que el hombre tiene libertad para actuar como desee, también debe tener la responsabilidad de asumir las consecuencias. Si decide dejarse llevar por la ambición o la falta de prudencia, se arriesgar a sufrir los embates del destino.

La culpa en La Odisea de Christopher Nolan

Si hay algo que cambia en la película La Odisea dirigida por Christopher Nolan respecto a la obra clásica es que su protagonista no solo sufre la ira de los dioses sino que los remordimientos por la forma en la que actuaron sus soldados en la conquista de Troya arrasando todo lo que había a su paso y asesinando a las mujeres se convierten para él en un gran peso moral interno que le atormenta. Te avisamos de que si todavía no has visto la película, no sigas leyendo porque te puedes encontrar varios spoilers sobre el final de cinta de Nolan.

Además, cuando Odiseo llega, en su intento de volver a casa, al Hades, al reino de los muertos, se dará cuenta de sus malas decisiones gracias a las palabras de los muertos. Odiseo cava una fosa y realiza ofrendas de sangre de animales sacrificados para atraer a las sombras y allí logrará ver a su madre Anticlea, al adivino Tiresias y a los guerreros Agamenón y Aquiles que ya forman parte de este oscuro mundo.

Además, Odiseo se encuentra en el Hades con el marinero Elpenor y también con los hombres de su tripulación que han muerto por sus malas decisiones. Odiseo se da cuenta de que su forma de proceder en la guerra y su obsesión por conquistar Troya son las responsables del sufrimiento de sus hombres. La imagen de los cuerpos muertos de sus hombres persiguiendo a Odiseo cuando huye del Hades con los miembros de la tripulación que siguen vivos es simplemente impresionante.

También en la película de Nolan se da a entender que los obstáculos con los que se encuentran Odiseo y su tripulación no dependen tanto de las maldiciones divinas, sino que son la consecuencia de las decisiones de su protagonista y los errores que él mismo va cometiendo. Hay que tener en cuenta que Odiseo vuelve a casa solo y que no sobrevive ninguno de sus hombres y eso tiene para él un gran coste emocional y se convierte para él en una tortura mental.

La expiación de la culpa de Odiseo

En la película de Christopher Nolan Odiseo es un hombre roto cuando regresa a Ítaca. Si bien disfrazado de mendigo se dedica a salvar a su hijo, a su esposa y a su reino, después decide tomar dos decisiones para expiar la culpa que le está carcomiendo por dentro y que, aunque haya regresado de forma triunfal a su hogar, no le va a dejar vivir de forma tranquila.

La primera es renunciar al trono ya que Odiseo cuando logra librarse de los pretendientes de Penélope decide no aferrarse a la corona y la deja en manos de su hijo Telémaco. La segunda sería emprender con Penélope un viaje hacia el Oeste, para recordar a su ejército muerto y enfrentarse a los remordimientos. Odiseo tiene claro que no podrá estar tranquilo hasta que expíe sus culpas y honre a los que han muerto.

La película de Nolan se centra en el sufrimiento de Odiseo más que en otros aspectos como las cruentas batallas o las luchas con los monstruos como el cíclope o las sirenas. Odiseo en esta versión es presentado como un antihéroe que sufre por los errores en sus decisiones como explica Zeus en el Canto I de la obra clásica.