Un físico explica por qué los ventiladores no enfrían cuando hace calor: «Es completamente inútil»

El verano de 2026 va a ser recordado como uno de los más duros y calurosos. En muchas casas el aire acondicionado está encendido casi todo el día y dónde no hay, o no se quiere disparar el gasto eléctrico, se suele recurrir a los ventiladores, pero ¿sabías que este aparato no es siempre tan eficaz como parece? Así lo explica un físico que ha dado las claves de porqué un ventilador no llega a enfriar del todo cuando la temperatura es muy elevada.

El físico austríaco Werner Gruber explica que existe una idea equivocada muy extendida sobre los ventiladores. En una entrevista concedida al diario Heute, ha dejado claro que un ventilador no reduce la temperatura de una estancia, por mucho tiempo que permanezca encendido. Por eso afirma que dejarlo funcionando con la intención de enfriar una habitación cerrada es «completamente inútil». Eso no quiere decir que el ventilador no sirva durante una ola de calor. De hecho, puede hacer mucho más llevaderas las altas temperaturas si se utiliza correctamente. La diferencia está en comprender qué hace realmente este aparato y por qué la sensación de frescor no siempre coincide con una bajada de la temperatura ambiente.

Un físico explica por qué los ventiladores no enfrían cuando hace calor

Cuando en la calle hace mucha calor, basta con llegar a casa y ponerse delante de un ventilador, para notar un poco de alivio, a pesar de que el aire de la habitación seguirá prácticamente igual de caliente. Según explica Werner Gruber, el aparato únicamente pone ese aire en movimiento. Es decir que no genera frío ni extrae el calor acumulado dentro de la vivienda, como sí hace un sistema de aire acondicionado.

Ese detalle pasa desapercibido para mucha gente porque el cambio se percibe en el cuerpo y no en la habitación. Si nadie está delante del ventilador, el aparato seguirá moviendo el aire, pero la estancia continuará teniendo una temperatura muy parecida. Por eso el físico insiste en que dejarlo encendido para que una habitación se enfríe antes de entrar no tiene el efecto que la mayoría espera. Por otro lado, el físico pone el foco en otra cosa que solemos hacer en verano y es abrir las ventanas, cuando fuera hace todavía más calor que dentro de casa. En esa situación, el aire caliente del exterior entra en la vivienda y el ambiente puede resultar incluso más sofocante.

Entonces, ¿por qué parece que refresca?

La respuesta está en nuestro propio cuerpo. Cuando el aire del ventilador incide sobre la piel, el sudor se evapora con mayor rapidez. Ese proceso ayuda a eliminar parte del calor corporal y provoca una sensación de frescor que puede ser muy agradable cuando las temperaturas son elevadas. Por eso la diferencia se nota sobre todo cuando el aire da directamente sobre la persona.

Pero si el ventilador está orientado hacia otra parte de la habitación o permanece funcionando en una estancia vacía, ese efecto desaparece. No es que el aparato haya dejado de funcionar; simplemente ya no está favoreciendo la evaporación del sudor. Es fácil pensar que el salón o el dormitorio están más frescos porque el cuerpo se encuentra mejor. Sin embargo, tal y como explica el físico la temperatura del aire apenas cambia. Ahí está precisamente la diferencia entre un ventilador y un equipo de aire acondicionado.

El error que se repite cada verano

Gruber también recomienda no permanecer durante horas bajo una corriente de aire muy intensa. Algunas personas pueden acabar con molestias musculares o sensación de rigidez después de una exposición prolongada. Su consejo pasa por colocarse cerca del flujo de aire, pero sin recibirlo continuamente sobre la misma zona del cuerpo.

El experto añade además que el tipo de ventilador apenas modifica el resultado. Da igual que sea de pie, de torre o de sobremesa. Todos funcionan con el mismo principio: mover el aire para generar una corriente que ayude al cuerpo a disipar el calor con mayor facilidad.

De este modo si dentro de casa hace mucho calor, es mejor usar el aire acondicionado que es lo único que según explica el físico, es capaz de enfriar realmente la habitación, algo que por otro lado es evidente sabiendo que en España son cada vez más los que apuestan por este tipo de refrigeración. Según los datos de un estudio de Samsung Climate Solutions, tres de cada cuatro casas tienen un aparato de aire instalado lo que supondría un 75% de la población, pero también hay otros datos que contrastan. Los de Idealista que habla de un 41% del parque total de viviendas en venta o alquiler.

De todos modos, el incremento es evidente debido a la sucesión de veranos cada vez más calurosos y la búsqueda de sistemas capaces de mantener las viviendas a una temperatura más confortable. Y el ventilador también forma parte de los recursos que tenemos aunque debemos tener claro que de ninguna de las maneras podrá sustituir al aire acondicionado cuando se trata de enfriar la vivienda.