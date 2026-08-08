Jorge Rey se adelanta a la AEMET y revela el tiempo que hará durante el eclipse solar del 12 en agosto en España: «Las cabañuelas lo adelantaban»

El tiempo que hará durante el eclipse solar del 12 de agosto en España, cada vez está más claro, las cabañuelas lo adelantaban y la AEMET lo confirma. Este día es uno de los más esperados por todos, en especial, cuando descubrimos que deberemos empezar a tener todo listo para ver un evento que no se repetirá en años. Parecía imposible, pero se ha convertido en una importante realidad, en estos días en los que vamos a mirar al cielo para ver algo extraordinario.

Este tiempo que podría arruinarnos el día está muy presente en esa media España que verá como el día se convierte en noche. Un evento muy poco común que puede convertirse en el que marque nuestros días, acabará siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que realmente cada gesto cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Esa revelación natural que nos invita a sacar esa oscuridad que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar, será la que nos afectará de lleno, en estas próximas jornadas.

El tiempo que hará durante el eclipse solar del 12 de agosto en España

Si hay una fecha que está marcada en el calendario de media España, es este 12 de agosto, un día de esos que no vamos a olvidar y acabará siendo el momento del año en el que todo puede ser posible. En especial si acabamos descubriendo lo que nos estará esperando en breve.

Un giro radical que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos ver llegar, en un verano en el que parece que todo sea posible. Hemos pasado de la estabilidad a la inestabilidad, en unos días en los que realmente tocará empezar a ver un giro radical que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado.

Es momento de conocer lo que puede pasar en breve en unos días en los que realmente tendremos que visualizar un giro radical que puede acabar convirtiéndose en un problema para muchos. Lo que necesitamos más que nunca y un solo día, es ese sol y estabilidad que acabará siendo la mejor opción posible para estos días.

En concreto el 12 de agosto necesitamos ver un sol que parece que tenemos casi asegurado, con algunos puntos del país que les costará más poder verlo con claridad.

Se adelanta Jorge Rey a la AEMET

La AEMET no duda en seguir los pasos de un Jorge Rey que desde hace semanas ya nos ha querido adelantar qué podría pasar, con unas cabañuelas que parece que no fallan. Todo el mundo está pendiente de las redes sociales y de la previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Tal y como nos explican con la AEMET que coincide con la previsión de Jorge Rey: «Se prevé una tendencia a la inestabilización en la Península, no obstante a primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, quedando únicamente el extremo noroeste, Alborán y bajo Ebro con cielos nubosos o cubiertos y con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia. A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste. Se prevén fuertes, incluso con probabilidad de ser localmente muy fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta Norte. Tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en los archipiélagos. Bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico, con posibles brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y litoral gallego. Calima ligera en Canarias y oeste peninsular.

Temperaturas máximas en ascenso en litorales mediterráneos y área cantábrica, pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares, Canarias y localmente en la meseta Norte, llegando incluso a los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en Huelva, Extremadura, Cantábrico oriental y alto-medio Ebro y aledaños, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular así como en las islas, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo, Guadalquivir y de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que se prevén fuertes, incluso con probabilidad de ser localmente muy fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta Norte. Temperaturas significativamente altas en amplias zonas de las mitades sur y este peninsulares así como en Canarias y Baleares. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con levante moderado en el Estrecho y viento moderado del sur en litorales de Galicia. Viento flojo en general en el resto arreciando por la tarde. Predominarán las componentes oeste y sur salvo en Baleares, este y nordeste peninsular donde lo harán las componentes sur y este».