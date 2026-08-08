Un cielo poco nuboso dará paso a nubosidad de evolución diurna en buena parte de la provincia, lo que traerá consigo chubascos localmente fuertes y tormentas, con posibilidades de granizo y rachas de viento. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas alcanzarán valores elevados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y claros con posibilidad de lluvia

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, prometiendo una jornada que alternará entre nubes y claros, especialmente por la mañana. Mientras el sol emerge tras el horizonte a las 07:05, la temperatura se mantendrá fresca, alrededor de 25 grados y a medida que avanza el día, se convertirá en un ambiente cargado donde la humedad alcanzará niveles altos, acercándose al 75%. Sin embargo, el viento, que soplará del sureste a unos 10 km/h, se sentirá amable, aunque algunas ráfagas podrían elevarse hasta 8 km/h.

A medida que la tarde avance, las nubes comenzarán a acumularse y el riesgo de lluvia aumentará considerablemente. No se pueden descartar chubascos potentes que podrían asomarse en la noche, cuando las temperaturas oscilarán entre los 35 y 33 grados. Con el sol en su retirada a las 21:12, la sensación térmica podría registrar una notable diferencia, insistiendo en que la noche será sofocante. Así, se prepara un cierre de día que, aunque amenazado por las gotas, también reafirma la esencia impredecible del tiempo en esta vibrante ciudad.

Calatayud: mañana gris con lluvias intensas

En Calatayud, la mañana se presenta gris y cargada de inestabilidad, con nubes amenazantes que anticipan un cambio en el ritmo habitual. Las primeras luces del día se ven tapadas por un velo de humedad y las sensaciones térmicas ya marcan un ambiente fresco, donde los 18 grados parecen más fríos por el leve soplar de viento que, aunque suave, comienza a dar un aire de inminente transformación.

Mientras avanzan las horas, se espera un contraste notable en el tiempo. Por la tarde, las probabilidades de lluvia alcanzan el 100%, con chubascos intensos que podrán acompañarse de rachas de viento que pueden superar los 30 km/h, haciendo que la sensación térmica se perciba aún más fría. El ambiente se volverá denso con una humedad que puede llegar al 70%. Un consejo práctico: mejor llevar paraguas si se tiene que salir por la tarde.

Tarazona: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Las condiciones durante la mañana se presentan estables, con un cielo que se irá cubriendo ligeramente a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 34 grados y aunque se registran algunas rachas de viento, no serán significativas. Por la tarde y la noche, es probable que se presente lluvia, especialmente en horas más cercanas al anochecer.

Un ambiente suave invita a disfrutar de un agradable paseo o de actividades al aire libre, ya que la sensación térmica mantendrá un buen nivel de confort. Las nubes no deberían ser un impedimento para disfrutar de una jornada tranquila.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET