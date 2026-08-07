Sánchez simula gestionar la invasión de Ceuta desde La Mareta con 6.000 inmigrantes deambulando aún por la ciudad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha grabado este viernes presidiendo, por videoconferencia desde la Residencia Real de La Mareta, una reunión de coordinación sobre la situación actual de Ceuta después de la invasión de en torno a 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos y 6.000 deambulando aún por la ciudad autónoma.

En una situación de máxima relevancia por la emergencia migratoria, Moncloa ha difundido un vídeo de Sánchez desde su residencia vacacional, en la que permanecerá cinco semanas, liderando una reunión telemática con cuatro ministros y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales.

Concretamente, a la reunión, además de Sánchez, se han conectado por videoconferencia la ministra de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, en reemplazo del ministro, José Manuel Albares, quien se encuentra en Colombia y este viernes acompañará al Rey Felipe VI en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Ceuta continúa colapsada por la permanencia de alrededor de 6.000 inmigrantes ilegales de los 80.000 que invadieron la ciudad autónoma con un flujo principal de entrada por la frontera del Tarajal el pasado jueves 31 de julio. El Gobierno autonómico ha denunciado la situación, mientras el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha transformado las cifras de ilegales aún presentes en territorio español, reduciéndolas, y sin aportar mayor colaboración en el retorno a Marruecos.

Sánchez, por su parte, no ha interrumpido sus vacaciones familiares en la Residencia Real de La Mareta, más allá de programar una reunión para simular la gestión de esta situación de máxima crisis migratoria en territorio español. El presidente del Gobierno mantiene su previsión de permanecer en Lanzarote hasta finales de agosto, a pesar de que la ciudad autónoma de Ceuta se encuentra aún en una situación de colapso e incluso con una nueva amenaza de entrada masiva de inmigrantes marroquíes de cara a la próxima semana.

El PP pide comparecer a Sánchez

El Partido Popular lleva desde el 31 de julio pidiendo que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados debido a la «invasión de la frontera de Ceuta». Los populares han reiterado su petición, registrada la semana pasada, para que el presidente del Gobierno dé explicaciones ante el Pleno, y han reclamado además que cuatro ministros lo hagan en sus respectivas comisiones.

Aprovechando la mayoría absoluta con la que cuentan en el Senado, el PP ha citado el 12 de agosto a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, el 13 de agosto a Margarita Robles, titular de Defensa, y el 17 de agosto a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, después de habilitar el mes de agosto para estas comparecencias en la Cámara Alta.