El Gobierno amenaza a Italia con «medidas proporcionales» si no levanta el control de fronteras

El Gobierno ha amenazado este viernes a Italia con imponer «medidas proporcionales» si no pone fin a los controles en la frontera con España. De esta forma, el Ejecutivo ha asegurado que busca proteger los «intereses» y la «dignidad» de los ciudadanos españoles, instando al Gobierno de Giorgia Meloni a que «rectifique su postura, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos».

El Gobierno también ha denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo «los controles en la frontera con España», lo que ha afectado «a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival».

En Moncloa han recordado que la medida se ha llevado a cabo «sin precedentes en la historia reciente», además de adoptarse «sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad». «Es injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea (UE), y discriminatoria para la población española», han reiterado sobre la iniciativa.

El Ejecutivo, además, ha insistido en que Meloni obvia que ninguno de los inmigrantes que accedieron de forma ilegal a Ceuta la semana pasada puede entrar «libremente» al espacio Schengen porque la ciudad autónoma «tiene un régimen especial en el mismo». También han subrayado que la «práctica totalidad» de los inmigrantes ilegales «ya ha retornado a Marruecos».

Al igual que señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las fuentes también han indicado que Italia es, según Frontex, el «Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España» y que su Gobierno, desde el año 2022, «no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto» de países europeos.

Pese a ello, el Gobierno de Sánchez ha defendido que «nunca ha introducido controles para Italia» y que «siempre se ha mostrado solidario», acogiendo «parte de los inmigrantes» que llegaron a Lampedusa en 2023 y «abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central».

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también pidió públicamente a Italia que elimine los controles en la frontera con España, al tiempo que subrayó que no ha habido ningún riesgo para el espacio Schengen, pues, tal y como recalcó, de Ceuta y Melilla nadie puede salir sin identificarse. En ese sentido, indicó que su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, manifestó «el reconocimiento» al trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez en la reacción a la crisis de Ceuta.

En la reunión con el resto de ministros europeos del Interior, Marlaska trasladó además que no comprendía el establecimiento de controles porque, a su juicio, «no existe el riesgo de que los inmigrantes crucen a la península y se muevan por otros países de la UE».

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió que la decisión de Roma de excluir a España de Schengen «se ajusta a los tratados» de la Unión Europea, alegando que en la ciudad autónoma de Ceuta permanecen migrantes que no pueden ser deportados. «¿Qué será de ellos? ¿Adónde irán?», se preguntó el jefe de la diplomacia italiana, en una publicación en redes.