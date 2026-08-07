Ceuta y España, traicionadas

Más de 150 víctimas al intentar invadir Ceuta, estos muertos son de Von der Leyen, de Sánchez y del gobierno marroquí. El efecto llamada de la perversa política europea sobre la inmigración ilegal masiva es la causante de esta tragedia, añadan los miles ahogados en el Mar Mediterraneo. Recordemos las declaraciones del vicepresidente de los EEUU Vance año 2025 en la Conferencia de Seguridad de Munich, afirmó que la mayor amenaza para Europa no era externa, sino interna, y criticó duramente las políticas migratorias. En cuanto a la amenaza interna en España, la mayoría lo tenemos muy claro.

Las sospechas de que esta invasión, atentado contra la soberanía de España y de Europa, la ha organizado el gobierno marroquí son más que evidentes. Marruecos está en el chantaje permanente contra España, está en su estrategia expansionista, aparece cuando España es débil, como en la Marcha Verde de 1975 en la que contó con la complicidad de los EEUU o actualmente con el gravísimo desgobierno de Pedro Sánchez.

En esta invasión o ataque a la soberanía española, el gobierno marroquí pudo contar con la aprobación o complicidad de algunos países a los que Pedro Sánchez ha criticado o traicionado; pueden imaginar cuales son. El gobierno de España y de su autócrata presidente, nos sitúa en una posición de máxima vulnerabilidad, inmersos en la corrupción, incompetencia, chulería y continua mentira. Han perdido toda credibilidad, son la excepción en el entorno democrático, se asemejan ya a un régimen comunista bolivariano o como muchos desencantados, decimos en una banda criminal.

No voy a sacar la extensa lista de despropósitos y violaciones constitucionales porque las conocen ustedes de sobra. Que nos diga el Ministro de Interior que no sabía nada cuando el Alcalde Presidente de Ceuta días antes llamó desesperado al presidente de gobierno, cuando los servicios de información advirtieron de la organización logística para la invasión con la ayuda o permisividad marroquí, nos sitúa fuera de la imprescindible protección de nuestra soberanía, les sitúa en una clara dejación o complicidad, lo que significaría traición.

Visto el desarrollo de los acontecimientos, da la sensación de que ya se sabía lo que pasaría y da miedo pensar que en esta clara violación ha habido entente entre Marruecos, Gobierno de España y algún país más. No es de recibo que PS nada hiciera salvo una visita relámpago para seguir con sus lujosas y pagadas vacaciones y su playlist para este verano. Si quieren ayuda que me la pidan. Decir que ha sido un éxito la salida de la mayoría de los 72.000 invasores cuando quedan más de cinco mil y más de mil menas, refleja su falta de credibilidad.

Si en vez de estar Pedro Sánchez hubiera estado José María Aznar o Abascal de presidentes de gobierno, no nos hubiéramos situado fuera del equilibrio estratégico y de las alianzas, y les aseguro que Marruecos habría impedido esta violación en vez de facilitarla. La crisis de la isla del Perejil, marcó una clara línea a seguir, pero desgraciadamente se ha olvidado. La relación entre los dos países debe basarse en el respeto mutuo y la lealtad, no en el permanente chantaje.

Recuerden la primera invasión organizada por Marruecos en el 2021 tras la atención médica dada al líder del Frente Polisario Brahim Ghali. La españolidad de Ceuta y Melilla debe ser defendida con firmeza, dejar claro que cualquier gobierno que diga que es territorio marroquí gestionado por España, no se le debería considerar amigo. Que imiten a Marruecos, que sin razón impone de forma clara que el Sahara es marroquí. Que nuestro gobierno y políticos estudien y aprendan de los ardides de nuestro vecino sureño.

Melilla es española desde 1497, Ceuta en 1668, y el Reino de Marruecos reconocido desde 1956. Así de claro, así de sencillo.

Sobre la Unión Europea podríamos decir sin ruborizarnos que parece una comunidad de vecinos no del todo bien avenida y actualmente mal dirigida. ¿Donde están los grandes políticos europeos de hace algunas décadas? Las declaraciones de la presidente de la Comisión Europea, son tan impropias como las del presidente del Gobierno de España, son humillantes. Hablar del éxito de la salida de los más de 70.000 invasores y que aquí no ha pasado nada serio, nos demuestra la debilidad y complicidad ante una agresión inaceptable.

Europa no ha estado a la altura, es un proyecto inmaduro, se ha visto con la invasión de Rusia en Ucrania, o con hechos tan lamentables como el ocurrido en Ceuta. La Unión Europea tiene medios para corregir esta clara violación de la soberanía, algo tan sencillo y eficaz como denunciar el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación tan favorable para Marruecos y perjudicial para otros países europeos. Se les debe enseñar la tarjeta roja.

Por lo que respecta España, solo cabe una solución, echar cuanto antes al autócrata presidente del gobierno, mandar a la oposición al sanchismo y demás perturbadores nacionalistas. Todos estamos con los ceutís y melillenses, todos defenderemos la soberanía de España.