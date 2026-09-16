Los veterinarios expertos avisan: ver a tu perro montando un cojín puede parecer gracioso pero en realidad «puede ocurrir por estrés o frustración»

La conducta de monta es relativamente habitual en los perros y puede darse tanto en machos como en hembras. Aunque muchas veces se relaciona directamente con el comportamiento sexual, lo cierto es que existen otras circunstancias que pueden llevar a un perro a realizarla, desde situaciones de juego y excitación hasta momentos de estrés o frustración.

«Si tu perro monta un cojín, castrarlo no siempre es la solución», señala el veterinario Israel Pérez. Según explica, los perros también pueden recurrir a esta conducta cuando están excitados mientras juegan, experimentan estrés o frustración, o simplemente porque la han aprendido y la repiten una y otra vez.

Conducta de monta en perros: ¿es preocupante?

#perros #comportamientocanino #castracion #conductacanina ♬ sonido original – TuVeterinariOnline @tuveterinarionline ¿Tu perro hace esto con cojines? La monta en perros puede tener diferentes causas, y entender qué la desencadena es clave antes de intentar corregirla. 🐶 Excitación durante el juego, estrés, frustración o una conducta aprendida también pueden explicar por qué un perro monta objetos, personas u otros animales. Por eso, la castración puede ayudar en algunos casos, pero no necesariamente hará desaparecer la conducta. 🔎 Observa cuándo ocurre, con qué frecuencia y qué estaba pasando justo antes. Si es excesiva, aparece de forma repentina o genera problemas, consulta con tu veterinario o con un profesional del comportamiento canino. 📲 Sígueme en @tuveterinarionline para más consejos veterinarios. #veterinario

Según explica Purina, la conducta de monta puede responder a distintas razones, como la ansiedad, el juego, la madurez sexual o determinados problemas de salud. Asimismo, la búsqueda de atención también puede hacer que un perro mantenga este comportamiento si al hacerlo consigue provocar una reacción en las personas. Además, esta conducta no es exclusiva de los machos; las hembras también pueden montar.

¿Cuándo debería preocuparnos la monta? La clave, según Pérez, está en fijarse en el contexto en el que aparece la conducta: «¿Cuándo lo hace? Cuando viene visita, después de jugar, cuando está muy excitado, en situaciones de estrés». Identificar aquello que desencadena el comportamiento puede ayudar a determinar cuál es la mejor forma de actuar.

Cuando existe un componente hormonal, la castración puede ayudar a reducir la conducta. Sin embargo, el veterinario recuerda que esto no significa necesariamente que vaya a desaparecer si el origen es diferente. Un perro puede seguir montando incluso después de ser castrado cuando el comportamiento responde a excitación, frustración, estrés o a un aprendizaje previo.

Antes de intentar eliminar la conducta de monta, observar qué ocurre justo antes de que aparezca puede aportar mucha más información que asumir de entrada que tiene un carácter exclusivamente sexual. Si, además, surge de manera repentina, se vuelve excesiva o aparece acompañada de otros cambios en el comportamiento, acudir al veterinario permitirá descartar posibles problemas de salud.

Causas

La monta puede tener un origen sexual tanto en machos como en hembras, estén castrados o no. Normalmente, aparecen en las siguientes situaciones: machos que perciben un estímulo sexual, como el olor de una hembra en celo; cachorros que llegan a la pubertad y tienen «picos» hormonales… Por otro lado, esta conducta puede estar relacionada con la ansiedad y el desplazamiento; el perro puede recurrir a ella para gestionar un conflicto emocional interno o una sensación de malestar, actuando como una forma de aliviar el estrés.

Asimismo, la monta puede convertirse en una estrategia para llamar la atención de sus cuidadores. Si el perro busca interactuar con ellos, es posible que la conducta termine reforzándose mediante las caricia o incluso a través de correcciones y castigos. A esto hay que sumar una socialización inadecuada o deficiente. Según explican los veterinarios, para desarrollar una conducta sexual adecuada, es importante que el cachorro permanezca durante su etapa de desarrollo con la madre.

Finalmente, en los machos, la conducta de monta puede estar relacionada en algunos casos con problemas como tumores testiculares o con la administración de determinados medicamentos. En las hembras, también puede aparecer asociada a patologías de las vías urinarias, vaginitis, alteraciones de los sacos anales, tumores o problemas hormonales.

Posibles soluciones

¿Es posible reducir la conducta de monta? Lo primero y más importante es evitar reforzar la conducta, especialmente si el perro la utiliza para llamar la atención de sus cuidadores. Por otro lado, se pueden practicar ejercicios de autocontrol e introducir pausas durante los momentos de juego puede ayudar al animal a aprender a regular su nivel de activación.

Cabe recordar que las reprimendas o castigos pueden empeorar el problema, aumentando el estrés y la excitación del animal. Finalmente, la castración puede disminuir la conducta de monta cuando existe una motivación sexual. Sin embargo, si el comportamiento está relacionado con el juego, la excitación o un aprendizaje previo, puede continuar incluso después de castrar al perro.

Por ello, antes de tratar de corregir la conducta de monta, prestar atención a lo que ocurre justo antes de que aparezca puede aportar mucha más información que dar por hecho que responde únicamente a motivos sexuales.