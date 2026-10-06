El nombre de niña más repetido en los bebés nacidos en País Vasco tiene origen catalán y significa «la bien hablada» o «elocuente»

Elegir el nombre de un bebé no siempre es sencillo. Muchos padres lo tienen claro incluso antes del embarazo, pero también hay otros que esperan hasta el último momento porque ninguno termina de convencerles. También están quienes prefieren recuperar nombres familiares y quienes buscan algo distinto, corto y fácil de pronunciar. Las estadísticas de nacimientos permiten comprobar cómo esas preferencias van cambiando y cómo algunos nombres que hace unos años apenas aparecían terminan colocándose entre los favoritos y en el caso del País Vasco, hay un nombre que es de origen catalán y que arrasa desde hace tiempo.

Aunque entre los nombres más frecuentes del País Vasco hay muchas opciones vinculadas al euskera, el más elegido para las niñas nacidas en 2025 tiene origen catalán. Se trata de Laia, un nombre de sólo cuatro letras que significa «la bien hablada» o «elocuente» y que en los últimos años ha ido ganando terreno hasta alcanzar el primer puesto y ser el favorito de muchos padres vascos.

El nombre de niña más repetido en los bebés nacidos en País Vasco tiene origen catalán

Según los datos publicados por Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, 127 niñas nacidas en Euskadi durante 2025 recibieron el nombre de Laia. Ningún otro nombre femenino alcanzó esa cifra. En segunda posición quedó Ane, con 110 niñas, mientras que June fue el tercero, con 100. Después aparecen Nora, Malen, Sofía, Alaia, Maddi, Mara y Lucía. La lista mezcla así nombres de procedencias diferentes y deja ver que las familias no se decantan únicamente por opciones tradicionales vascas.

Lo de Laia, además, no parece una moda repentina. En 2022 ocupaba la cuarta posición, con 107 niñas; en 2023 ya era segunda y en 2024 consiguió situarse por primera vez en cabeza, con 125 recién nacidas. En 2025 repitió el primer puesto y sumó dos niñas más. Además, existe otro detalle curioso al mirar los datos por territorios. Laia no fue el nombre femenino más utilizado ni en Álava, ni en Vizcaya, ni en Gipúzcoa por separado. En Álava el primero fue Izaro, en Vizcaya ganó Ane y en Gipúzcoa lo hizo June. Sin embargo, Laia quedó segunda en los tres territorios. Esa presencia constante hace que, al sumar los datos de toda la comunidad autónoma, termine siendo el nombre más repetido.

Qué significa Laia y cuál es su origen

Laia está especialmente ligado a Cataluña, aunque para llegar hasta su significado hay que remontarse mucho más atrás. El nombre surgió como una forma abreviada y familiar de Eulàlia, la variante catalana de Eulalia. Con el paso del tiempo dejó de utilizarse únicamente como diminutivo y terminó convirtiéndose en un nombre propio por derecho propio. Eulalia procede del griego y su significado se relaciona con la capacidad de expresarse bien. De ahí las traducciones habituales de «la bien hablada», «la que habla bien» o «elocuente». La Real Academia Galega recoge precisamente para Eulalia el sentido de «elocuente, que habla bien» y señala Laia como su equivalente en catalán.

Por tanto, cuando se dice que Laia es un nombre de origen catalán se hace referencia a la forma que conocemos actualmente. Su raíz etimológica, en cambio, se encuentra en el griego. Algo parecido ocurre con muchos nombres que han ido transformándose al pasar de una lengua a otra hasta adquirir una forma propia. En Cataluña, además, Eulàlia tiene una larga tradición. Santa Eulàlia es una figura estrechamente vinculada a Barcelona y una de las patronas de la ciudad, lo que ayuda a entender el arraigo histórico del nombre y de sus diferentes formas.

Los nombres cortos siguen ganando terreno

Basta con observar los primeros puestos de la clasificación vasca para encontrar otra tendencia: buena parte de los nombres elegidos son bastante cortos. Laia, Ane, June, Nora, Malen, Mara o Maddi tienen entre tres y cinco letras. Son nombres sencillos de escribir y pronunciar y, en muchos casos, mantienen además una fuerte identidad cultural. Aun así, las preferencias cambian. Ane ha sido durante años uno de los grandes nombres femeninos en el País Vasco. Si se toma el periodo comprendido entre 2022 y 2024 en conjunto, todavía aparece por delante de Laia: en esos tres años hubo 353 niñas llamadas Ane frente a 345 llamadas Laia. Los datos anuales muestran, sin embargo, que la situación ha empezado a invertirse.

Laia la superó en 2024 y volvió a hacerlo en 2025. Habrá que esperar a los próximos datos para saber si consigue mantenerse durante más tiempo en lo alto de la clasificación o si otro de los nombres que ahora vienen creciendo termina ocupando su lugar.

Oihan, el favorito entre los niños

Entre los bebés varones, el nombre más repetido en 2025 fue Oihan. En este caso sí se trata de un nombre vasco, cuyo significado está relacionado con el bosque. Por detrás quedaron Markel y Martin o Martín, que también se mantienen desde hace varios años entre las opciones más elegidas por las familias. En total, Euskadi registró 13.344 nacimientos durante 2025. Entre las niñas, ninguna elección se repitió tanto como Laia. Un nombre breve que nació como una forma familiar de Eulàlia y que, muchos años después, ha terminado convirtiéndose en el favorito de los padres vascos.