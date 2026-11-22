Lo que parecía una simple identificación rutinaria en las inmediaciones del aeropuerto de Palma ha terminado destapando un alijo de estupefacientes listo para su distribución. La Policía Nacional detuvieron el pasado martes por la mañana a un hombre de origen ecuatoriano tras ser pillado con una variada cantidad de sustancias ocultas en un neceser. Está acusado de un delito de tráfico de drogas.

La intervención policial se produjo durante las labores de prevención de la delincuencia que se realizan habitualmente en las instalaciones aeroportuarias. Durante la patrulla, los agentes detectaron un vehículo estacionado de forma inusual: se encontraba fuera de las zonas de aparcamiento habilitadas, en las cercanías de las campas de las empresas de alquiler de vehículos.

En el interior del coche aguardaba un único ocupante que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a mostrar una actitud notablemente sospechosa.

Ante este comportamiento, los agentes decidieron aproximarse y solicitaron al varón que se bajara del vehículo. Al requerirle su identificación y preguntarle qué hacía aparcado en esa zona, el hombre fue incapaz de dar una explicación lógica, ofreciendo a los agentes respuestas inconexas y sin sentido.

Esta falta de justificación motivó un cacheo superficial por parte de los policías. Fue en ese momento cuando descubrieron el alijo: entre sus pertenencias, concretamente dentro de un neceser, el sospechoso guardaba un auténtico muestrario de estupefacientes. Los agentes incautaron tusi, 235 pastillas de MDMA, metanfetamina, ketamina y varias monodosis de cocaína. Además, portaba dinero en efectivo fraccionado en diversos billetes, un claro indicativo de su presunta intención de venta al por menor.

El varón fue detenido en el acto. Tras la intervención inicial, las diligencias han sido traspasadas a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer todos los detalles de los hechos.