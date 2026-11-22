La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen rumano, por robar joyas valoradas en más de 30.000 euros en domicilios de personas dependientes. El arrestado está acusado de hurto y pertenencia a grupo criminal, ya que actuaba junto a su pareja, una cuidadora del servicio de asistencia, y el hijo de esta, quienes actualmente se encuentran en busca y captura por los mismos hechos.

El origen de esta operación policial se remonta al pasado año 2025, cuando saltaron las alarmas por una serie de robos sistemáticos de joyería en diversos domicilios de Mallorca. El botín, cuyo valor total supera los 30.000 euros, estaba compuesto íntegramente por piezas de oro e incluía cadenas, anillos, figuras, sellos y el tradicional cordoncillo mallorquín.

El patrón era siempre idéntico y revelaba una calculada premeditación. Todos los hurtos se cometían en viviendas donde residían personas que precisaban atención y cuidados especiales. El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Playa asumió la investigación y no tardó en atar cabos: la principal sospechosa era una trabajadora de la propia empresa de asistencia, quien utilizaba la estrecha confianza de los usuarios para saquear sus pertenencias.

El modus operandi iba más allá del simple hurto. Para evitar que las víctimas o sus familiares se percataran rápidamente de la sustracción, la cuidadora sustituía meticulosamente las piezas originales de oro por copias de bisutería.

La organización funcionaba con un claro reparto de roles. Mientras la mujer ejecutaba los robos en los domicilios, su pareja (el actual detenido) y el hijo de la trabajadora se encargaban de dar salida a las joyas en el mercado.

Tras recabar las declaraciones de los afectados, los agentes han logrado recuperar parte del botín. Sin embargo, el caso sigue abierto: la cuidadora y su hijo se encuentran investigados y en situación de busca y captura. Las pesquisas policiales han confirmado que la principal sospechosa llegó a trabajar en más de un centenar de hogares en Mallorca, por lo que las autoridades alertan de que el número de víctimas podría ser mucho mayor.