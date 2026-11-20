Llegar a la jubilación después de toda una vida trabajando no garantiza necesariamente vivir con tranquilidad, sobre todo cuando la pensión apenas llega para cubrir el alquiler, los suministros y la compra. Eso es lo que le ocurría a Rafael, un mallorquín que había trabajado durante años en la construcción y también como socorrista en piscinas municipales. Con una pensión de alrededor de 1.000 euros, en España llegaba a final de mes con muchas dificultades.

Sin embargo, su situación cambió cuando decidió trasladarse a Prachuap Khiri Khan, en el sur de Tailandia. Allí, según cuenta en una entrevista con el creador de contenido Sergio Castillo Calderón, sus gastos mensuales se han reducido tanto que ahora puede ahorrar una parte importante de su pensión. Paga alrededor de 100 euros de alquiler, unos 20 euros entre agua y luz y la comida le cuesta, de media, entre 2 y 5 euros al día. «Con una pensión de 1.000 euros vives de lujo», asegura.

Rafael, ex trabajador de la construcción y jubilado en Tailandia: «Con 1.000 euros vivo de lujo»

Rafael recuerda que en Mallorca su pensión apenas le permitía cubrir los gastos más básicos. «Estaba amargado, trabajando toda la vida para llegar a fin de mes con lo justo», explica al recordar aquella etapa. Y ahora nota la diferencia con su vida actual ya que en Tailandia paga 100 euros al mes por la casa en la que vive y unos 20 euros por los suministros, incluso utilizando aire acondicionado. La comida tampoco supone un gasto elevado y asegura que puede comer por entre 2 y 5 euros al día.

Con estas cifras, afirma que ha conseguido darle la vuelta a una situación económica que en España le resultaba mucho más complicada. En la entrevista cuenta incluso que, después de cobrar algo más de 700 euros en una ocasión, todavía conservaba 1.400 euros ahorrados de meses anteriores. Su pensión no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es lo que puede hacer con ella.

Paga unos 100 euros de alquiler y 20 de luz y agua

El coste de la vivienda es una de las diferencias que más destaca. Rafael compara los 100 euros que paga actualmente de alquiler con los precios que conocía en Mallorca, donde una noche de hotel en temporada alta puede alcanzar fácilmente los 240 euros. En Tailandia, asegura, una habitación para dos personas puede encontrarse por entre 20 y 30 euros la noche. También pone ejemplos del día a día. Un masaje de pies de unos 45 minutos puede costar alrededor de 3 euros, mientras que un plato de pad thai apenas supera los 2.

Para Rafael, estos precios le permiten vivir de otra manera. «Aquí la comida y la vivienda son una necesidad, no un lujo como en España», afirma durante la conversación. Actualmente comparte casa con una mujer tailandesa y ambos organizan juntos los gastos. Rafael explica que entrega entre 500 y 600 euros para cubrir la economía doméstica y que, aun así, le queda margen suficiente para guardar dinero y afrontar otros gastos sin la preocupación constante de llegar a final de mes.

«Aquí me tratan como a un rey»

Más allá del dinero, Rafael insiste en que lo que más valora es la forma de vida que ha encontrado. Habla de tranquilidad, de la rutina de los tailandeses que es más pausada y de una sensación de seguridad que considera importante a su edad. «Aquí me tratan como a un rey», dice entre risas cuando explica cómo es su vida diaria. Suele levantarse temprano, tomar café, pasear por la playa y dedicar el resto del día a actividades sencillas.

También destaca la limpieza de las calles, la amabilidad de la gente y la ausencia de problemas que alteren su rutina. «Aquí no falta de nada, hay paz, seguridad y la gente es amable», señala. La adaptación, al menos por lo que cuenta, no parece haber sido especialmente complicada. Ni siquiera echa demasiado de menos España, salvo algún pequeño capricho gastronómico. Reconoce, eso sí, que de vez en cuando le apetecería poder comer un buen plato de jamón.

Una jubilación muy distinta a la que tenía en Mallorca

La experiencia de Rafael también muestra por qué algunos jubilados españoles deciden pasar esta etapa de su vida en países donde el coste de vida es más bajo. Con los mismos ingresos que en España apenas le permitían llegar al final del mes, ahora puede pagar vivienda, suministros y comida y todavía conservar parte del dinero. Eso no significa que todas las situaciones sean iguales ni que trasladarse a otro país resulte sencillo para todo el mundo. En su caso, sin embargo, asegura que la decisión le ha permitido recuperar una tranquilidad que había perdido.

Después de años trabajando en distintos oficios, Rafael afirma que ahora siente que puede disfrutar de su jubilación sin estar pendiente constantemente de las cuentas. Ahora, como él mismo explica, se levanta, toma café, pasea junto al mar y vive con mucha menos preocupación. Una forma de vida que resume de manera muy sencilla cuando habla de su pensión: «Con 1.000 euros vivo de lujo».