La secretaria general de los socialistas valencianos, ministra de Pedro Sánchez y candidata del PSOE valenciano a la Generalitat, Diana Morant, ha presumido este sábado en Alicante de «auditorio a rebosar» en un mitin celebrado en el salón de actos del Colegio de Médicos. Un recinto con una capacidad ligeramente superior a las 600 personas y, por tanto, 20 veces inferior que la plaza de toros de Valencia, donde a esa misma hora, el PP ha celebrado otro acto, abarrotado de público, con Alberto Núñez Feijóo.

Los populares han congregado a más de 12.000 personas en Valencia frente a poco más de 600 los socialistas en Alicante. «Aquí detrás tienen las piernas acurrucadas. Esto parece un vuelo de Ryanair. No saben ni dónde poner las piernas», ha querido destacar al inicio de su intervención Diana Morant en Alicante a pesar de la descomunal diferencia entre ambas convocatorias.

El de este sábado era el acto central de los socialistas en su campaña en la provincia de Alicante. Un acto sin Sánchez, que solo ha visitado Valencia en precampaña (6 de noviembre) en un acto también muy alejado de la asistencia de simpatizantes y militantes y sobre todo de la fuerza mostrada este sábado por el PP en la plaza de toros de Valencia.

Sánchez, en la mejor de las estimaciones de aquel día, reunió a 2.400 personas. Feijóo ha congregado a 12.000. Los socialistas apuntaron que mucha gente se había quedado fuera aquel 6 de noviembre en El Cabañal. También este sábado han sido multitud los que han seguido el mitin de Feijóo fuera de la plaza de toros de Valencia, a través de pantallas. De hecho, solo el PP de la provincia de Alicante ha movilizado a 5.000 personas para el acto de este sábado de Feijóo en Valencia. Muy por encima del PSOE.

Frente a la ausencia de Sánchez en Alicante, el PSOE ha presentado una extensa lista de oradores. En concreto, Diana Morant ha sido la figura central de un acto con nada menos que seis intervinientes: la candidata al Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós; el cabeza de lista por Alicante; Toni Francés; Rubén Alfaro, secretario general en la provincia de Alicante; el ministro de Hacienda, Arcadi España; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la mencionada Diana Morant.

En su larga intervención, Diana Morant ha alabado las políticas de Sánchez, de quien ha llegado a manifestar que: «Ya solo le falta que cuando se pone la camiseta se quite la camisa que lleva y entonces ya mayoría absolutísima, ¿eh? Una propuesta que lanzo yo. Yo lanzo esa propuesta».

Diana Morant ha destinado otra parte de su intervención a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que el mitin era en Alicante. Diana Morant ha llamado a Ayuso «machista», «maleducada» y «mala persona». Ya había llamado en el arranque de la campaña «pecho paloma» al alcalde de Elche, el también popular Pablo Ruz.