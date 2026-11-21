La presidenta del Congreso y líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, ha echado mano del miembro del Gobierno mejor valorado de todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, adelantó OKDIARIO el pasado mes de octubre.El vicepresidente, tal como establece la hoja de ruta de la campaña socialista, será protagonista en varios actos y actividades durante la campaña, para aprovechar su «buena imagen».

En este caso, el PSOE balear se juega, según las encuestas, mantener los 3 escaños obtenidos en 2023 o perder uno, que puede ir al PP, a Vox o a Frente Amplio. En todo caso, según la mayoría de encuestas, si el PSOE lograra hacerse con ese escaño, sería a costa del Frente Amplio. Para esa hazaña, en todo caso, Armengol ha echado mano de Carlos Cuerpo que, tal como afirman los gurús y analistas del equipo de campaña de Pedro Sánchez, «presenta una valoración favorable en todos los grupos de edad, y, especialmente, entre los antiguos votantes del PSOE que hoy se declaran indecisos o se inclinan por la abstención». Por ello, el propio Sánchez se grabó un video para publicar en redes sociales en el que practicaba deporte junto a Carlos Cuerpo.

De acuerdo con esos documentos publicados por este periódico, el PSOE subraya que Carlos Cuerpo «supera a Sánchez en casi 2 puntos». Armengol, que conoce todo esto a la perfección, ha sido obediente y ha decidido usar a Cuerpo, que ni siquiera se presenta a las elecciones del 29 de noviembre. No se presenta, pero sí tiene un papel reservado por el PSOE en la tarea de arañar voto a voto en cada circunscripción.

Cuerpo, que también asumió la competencia de transportes tras la dimisión de Óscar Puente, quien presentó su dimisión una semana después del trágico accidente ferroviario en Urda, que causó 69 víctimas mortales y un elevado número de heridos, tiene una agenda cargada este sábado, por la mañana en Mallorca y por la tarde en Menorca.