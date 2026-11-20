Carlos Alcaraz sigue lanzado en este final de temporada. Ni las molestias que arrastra desde el segundo set del duelo ante Daniil Medvedev han privado al tenista murciano de exhibirse ante Flavio Cobolli y avanzar con pleno de victorias a las semifinales de las ATP Finals. Una ronda en la que se medirá a Ben Shelton, clasificado en el segundo puesto del grupo que ha liderado Alexander Zverev. Carlos Alcaraz y Ben Shelton volverán a verse las caras, dos semanas después de su duelo en la final del Masters 1000 de París. Descubre el horario del encuentro y dónde ver por televisión y online las semifinales de las ATP Finals.

El que se disputa en Turín será el tercer enfrentamiento entre ambos tenistas en esta recta final del año. El estadounidense sorprendió en cuartos de final del US Open a Carlos Alcaraz, que acabó sucumbiendo en el super tie-break del quinto set. Hace apenas dos semanas, el tenista de El Palmar se cobró la revancha ante Shelton en París para sumar uno de los pocos títulos que faltan en su palmarés.

Carlos Alcaraz persigue el mismo objetivo en las ATP Finals. La ausencia de Jannik Sinner y su reciente mejoría en estas condiciones le convierten en el máximo favorito para imponerse por primera vez en este torneo. Por el otro lado del cuadro espera el adversario más peligroso en este torneo, un Alexander Zverev que también ha arrasado con pleno de triunfos (y de sets) en la Round Robin. Pero antes, Alcaraz deberá superar a otro experto en pista dura indoor como es Ben Shelton.

Cuándo es el Alcaraz – Shelton: horario de las semifinales de las ATP Finals

El duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton abrirá la jornada del sábado en las ATP Finals. El español y el estadounidense se verán las caras no antes de las 14:30 horas de la España peninsular. El turno de noche queda reservado para la segunda semifinal, que mide a Alexander Zverev con el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe. Los vencedores de ambas semifinales se verán las caras este domingo en Turín, en una jornada que coronará al campeón de las ATP Finals.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Ben Shelton de las ATP Finals en directo gratis y por TV

El tenista de El Palmar se mide a Shelton con dudas en su condición física. El encuentro ante Flavio Cobolli apenas ha exigido físicamente a un Carlos Alcaraz que ha aplastado a base de golpes ganadores al italiano. El número tres del ranking ATP y su equipo dispondrán de un día para mermar las molestias en el isquiotibial y tratar de afrontar el duelo ante Shelton en las condiciones óptimas.

Con la primera plaza del grupo garantizada, Alcaraz ha optado por un juego más directo de lo habitual. El resultado ha sido más que satisfactorio: victoria por 6-4 y 6-1, 29 winners y apenas una hora de juego para sumar rodaje. Su próxima prueba será ante Ben Shelton, penúltimo obstáculo antes de su deseado título de las ATP Finals. El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, al igual que el torneo en su totalidad, se podrá ver en directo en España por televisión y online a través de Movistar+.

Dónde escuchar por radio el partido entre Alcaraz y Shelton de las ATP Finals 2026

Para aquellos seguidores del tenis y de Carlos Alcaraz que quieran seguir el partido de semifinales de las ATP Finals ante Ben Shelton, también podrán hacerlo por la radio. Emisoras como COPE, SER, RNE o Radio Marca conectarán con la última hora del partido. En OKDIARIO cuentas con una cobertura completa del torneo, con las mejores crónicas y reportajes desde Turín, directos de los partidos y todo lo que suceda en las ATP Finals.