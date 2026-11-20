El Partido Popular ha rescatado una imagen a través de su cuenta de ‘X’ del presidente nacional y candidato a la Presidencia de Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pasando al perro tras domar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el ‘cara a cara’ que se emitió este jueves en todas las cadenas de televisión. Una imagen que hace referencia a la superioridad que consiguió el popular en su debate con Sánchez.

La imagen publicada es una publicación antigua que compartió con sus seguidores; por la cuenta oficial del Partido Popular, es una fotografía de Alberto Núñez Feijóo junto a su perrita ‘Cata’, un schnauzer de color negro que lleva con la familia varios años.

Fefijóo arrancó el ‘cara a cara’ acorralando a Sánchez, que incluso este acabó tartamudeando a lo Broncano. El popular abordó cuestiones como las últimas declaraciones del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont: «El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España», le espetó Feijóo a Pedro Sánchez.

El tema de la vivienda también fue un bloque importante dentro de este debate. Una cuestión a la que Feijóo le refirió a Sánchez que él no conocía realmente la problemática del acceso a la vivienda porque el «conoce más a Jésica y Andrea, que le pagaban sus casas, que a Maricarmen». Criticando que Sánchez no haya afrontado el problema de la vivienda y prometiendo construir un millón de casas en la próxima legislatura.

En el espacio dedicado a la corrupción, Feijóo recordó a Sánchez desde las «orgías en la pandemia» de los Ábalos y Koldos, las «mordidas» de Santos Cerdán y hasta «las prostitutas pagadas con dinero público». Y le interrogó sobre si tiene constancia de la existencia de financiación irregular en su partido. Sánchez no contestó.

La izquierda critica a Sánchez

Tras finalizar el debate en el que Feijóo quedó como claro ganador del cara a cara, las redes sociales comenzaron a hacer hincapié en el fracaso del presidente del Gobierno. Incluso los políticos de izquierdas mostraron su descontento con el papel que había hecho el líder de los socialistas.

Uno de ellos fue Rufíam, quien dejó claro que Feijóo ha derrotado a Sánchez en el cara a cara de este jueves. «Si Feijóo te come así en un debate, es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. «O las dos», ha publicado el líder de ERC, muy duro con su socio parlamentario tras caer derrotado ante el candidato del Partido Popular para el 29-N.

Ramón Espinar, ex diputado de Podemos, se ha percatado desde el comienzo del debate de que Pedro Sánchez tenía las de perder con su planteamiento. «Feijóo ha salido con todo», ha reconocido Espinar, que ha realizado un símil tenístico al decir que «El Perro», en referencia a Sánchez, estaba «pasando bolas».

«Feijóo es una ametralladora, el Perro va con una bala pero será la buena», confiaba el podemita, que se ha escudado en un «último minuto muy bueno», en su opinión, de Sánchez, después de otro tuit en el que reconocía que el socialista no había llegado al cara a cara.