Las redes sociales se han convertido en un hervidero de ingenio durante el debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El humor y la creatividad de los usuarios de X están brillando. Por ejemplo, vistiendo al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de presidiario.

Lo cierto es que Sánchez es el único miembro de la famosa banda del Peugeot que aún no ha pasado por la cárcel. Sí el resto de compañeros con los que protagonizó la campaña de primarias socialistas de 2017 recorriendo España en un Peugeot –Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García–, por la trama del PSOE.

A punto de comenzar el #DebateElectoral https://t.co/DKtPQxKMZA — Dios (@diostuitero) November 19, 2026

Una recopilación de algunos de los montajes y mensajes más chispeantes que están dejando las redes sociales de este debate electoral:

Sánchez acude al debate rodeado de sus fantasmas… https://t.co/0ipo9Bjb8q — Froilán / Barrio Sauna 🇪🇸 (@FroilLannister) November 19, 2026

Menudas ostias reparte feijo !!!#DebateCaraACara #DebateElectoral https://t.co/8O824DZnEA — Spain_great_again 🇪🇸 (@Sergio_1981_) November 19, 2026

Cuando la profesora deja 5 minutos para repasar antes del examen. #DebateElectoral #CaraACara26 https://t.co/NR6qVkHNGT — Barredura (@Barredura1) November 19, 2026