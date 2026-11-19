Debate Sánchez – Feijóo en directo: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan hoy, jueves 19 de noviembre, en el único cara a cara de la campaña de las elecciones generales del 29-N. Un debate que no protagonizaban frente a las cámaras desde 2023, moderado por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión. Sigue en OKDIARIO la última hora y el minuto a minuto del cara a cara, con las claves, los mejores momentos y las reacciones.

A qué hora es el debate Sánchez – Feijóo hoy

El cara a cara empieza a las 22:00 horas (horario peninsular) y durará unas dos horas. Antes, la señal oficial seguirá la llegada de los candidatos al plató: Feijóo llegará a las 20:30 y Sánchez, a las 20:45. Por sorteo, Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará.

Dónde ver el debate Sánchez – Feijóo en directo por TV y online

El debate se podrá ver gratis en La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro, laSexta y La Séptima, además de en las autonómicas y en las plataformas digitales de cada cadena. Se celebra en el Plató A de Madrid Content City, en las instalaciones de Secuoya Content Group.

Temas del cara a cara Sánchez – Feijóo: los cinco bloques

El debate se divide en cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.