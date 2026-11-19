Debate Sánchez – Feijóo, en directo: cuánto dura el debate de hoy del cara a cara, dónde ver en tiempo real, declaraciones y enfrentamiento entre los líderes políticos en vivo
Sigue el debate Sánchez – Feijóo en directo hoy a las 22:00: minuto a minuto, última hora y dónde ver el cara a cara del 29-N en TV y online.
Debate Sánchez – Feijóo en directo: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan hoy, jueves 19 de noviembre, en el único cara a cara de la campaña de las elecciones generales del 29-N. Un debate que no protagonizaban frente a las cámaras desde 2023, moderado por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión. Sigue en OKDIARIO la última hora y el minuto a minuto del cara a cara, con las claves, los mejores momentos y las reacciones.
A qué hora es el debate Sánchez – Feijóo hoy
El cara a cara empieza a las 22:00 horas (horario peninsular) y durará unas dos horas. Antes, la señal oficial seguirá la llegada de los candidatos al plató: Feijóo llegará a las 20:30 y Sánchez, a las 20:45. Por sorteo, Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará.
Dónde ver el debate Sánchez – Feijóo en directo por TV y online
El debate se podrá ver gratis en La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro, laSexta y La Séptima, además de en las autonómicas y en las plataformas digitales de cada cadena. Se celebra en el Plató A de Madrid Content City, en las instalaciones de Secuoya Content Group.
Temas del cara a cara Sánchez – Feijóo: los cinco bloques
El debate se divide en cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.
Los dos candidatos posan sin apenas mirarse
Sánchez y Feijóo han posado junto a la moderadora, María Casado, a su llegada al plató. Luego han posado los dos solos sin apenas mirarse.
Todo el decorado en blanco y negro
En los planos que hemos visto del plató donde se va a celebrar el cara a cara de Sánchez y Feijóo, todo el decorado, junto a la mesa y las sillas, es en blanco y negro.
Moreno pide a los ciudadanos «no olvidar» el «retrato» de Puigdemont sobre Sánchez cuando voten
El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a los ciudadanos que, a la hora de votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, «no olviden», además de «las muchas cosas» que han sucedido en España en esta legislatura, como los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) o la «invasión» de Ceuta, las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al que «ha retratado como lo retrata una inmensa mayoría de españoles».
Sánchez, con traje marrón topo y corbata burdeos; Feijóo, con traje azul y corbata verde oscura
La elección de la ropa es un elemento clave en la comunicación no verbal. Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, viste un traje marrón topo y corbata rosa, la misma vestimenta que lució hace dos días en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco.
Y también el mismo color de corbata que eligió en el debate de julio de 2023. En aquella ocasión el traje era de color azul marino, como el que vestía el candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha mantenido fiel al mismo color, el de su partido.
Feijóo, por su parte, luce una corbata en color verde botella. El verde es un color asociado a la esperanza por su estrecho vínculo con la naturaleza, la vida y el renacimiento tras el invierno. En el anterior cara a cara Feijóo eligió una corbata en azul cobalto, a juego con el traje.
Sánchez, abucheado al llegar al debate electoral pese al amplio cordón de seguridad
El amplio cordón de seguridad instalado en las inmediaciones en las que se celebra el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez no ha evitado silenciar el descontento ciudadano con el presidente del Gobierno. Nada más bajar del coche, recibido por María Casado, las pitadas y los abucheos se han escuchado claramente, mientras el jefe del Ejecutivo posaba para los medios antes de entrar al photocall.
Sémper dice que el ‘cara a cara’ evidenciará el «modelo agotado» de Sánchez
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que el cara a cara de esta noche contrastará el «modelo agotado» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el de la «nueva política» y «buena gestión» que representa el candidato ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo. Cree que las promesas del presidente del Gobierno no tienen valor porque su palabra no tiene validez tras su actuación en estos ocho años en el Palacio de la Moncloa.
Dónde se celebra el debate
El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se celebra en el Plató A de Madrid Content City, en el municipio madrileño de Tres Cantos. El estudio pertenece al complejo audiovisual de Secuoya Content Group y ha sido acondicionado por la Academia de Televisión para producir la señal institucional.
Cuánto dura el debate de hoy
El debate electoral cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que comienza hoy jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas, tiene una duración prevista de entre una hora y cuarenta y cinco minutos y dos horas.
Sánchez, recibido son gritos y abucheos
El presidente del Gobierno ha sido recibido con gritos y con una sonora pitada a su llegada al cara cara, como viene siendo habitual cuando Sánchez llega a un destino.
Llega Sánchez al cara a cara con traje caqui y corbata vino burdeos
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, llega a la Academia de la Televisión. Lleva traje de color caqui y corbata vino burdeos.
Dónde seguirán los ‘populares’ el debate
En la sede seguirán el cara a cara, Miguel Tellado, Alma Ezcurra, Ester Muñoz, Elías Bendodo, Carmen Fúnez, Alicia García y Esteban González Pons.
Cuca Gamarra lo verá en Logroño; Juan Bravo en Vigo; Nadal en Valencia
Feijóo, traje azul marino y corbata verde oscuro
El popular Núñez Feijóo lleva corbata verde oscuro y traje azul marino. Ha llegado tranquilo y sonriente.
Feijóo, el primero en llegar
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en llegar a la sede de la Academia. Se ha mostrado relajado y sonriente desde que ha bajado del coche y durante el posado posterior.
Los equipos de ambos candidatos se saludan
Los equipos de ambos candidatos se han saludado amigablemente a su llegada a la academia. Diego Rubio, Rebeca Rorró y Ana Manzano, por parte del PSOE.
El equipo del PSOE llega al estudio
El equipo del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, (Diego Rubio, Rebeca Rorró y Ana Manzano) acaba de llegar a la sede de la Academia de Televisión. Hace 15 minutos llegó el equipo de Feijóo. El orden de llegada ha sido también sorteado.
El paréntesis del PP
Los miembros del Comité de Dirección del PP hacen un paréntesis en la campaña para seguir el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Mar Sánchez, Borja Semper, Luis de la Mata y Lucas Martinón, por parte del PP.
En la sede seguirán el cara a cara, Miguel Tellado, Alma Ezcurra, Ester Muñoz, Elías Bendodo, Carmen Fúnez, Alicia García y Esteban González Pons.
Cuca Gamarra lo verá en Logroño; Juan Bravo en Vigo; Nadal en Valencia
Borja Sémper formará parte del equipo que se desplaza con Feijóo al plató del debate
Feijóo llega al debate con 4,6 puntos de ventaja sobre Sánchez y una histórica mayoría absoluta con Vox
El partido de Alberto Núñez Feijóo lograría 129 escaños (31,5% del voto), mientras que la formación de Santiago Abascal llega a los 66 (19,4%). El Partido Socialista recupera cierto espacio en los primeros días de campaña, con 112 diputados (26,9%), pero insuficientes en cualquier caso para que Pedro Sánchez pueda reeditar su coalición de gobierno y mantenerse en La Moncloa. El Frente Amplio que lidera Ada Colau apenas sacaría 9 escaños (6,5%). Los datos no reflejan el debate electoral de este jueves entre los candidatos de los dos principales partidos. Son datos del tracking diario de DATA10 para OKDIARIO
El equipo de Feijóo llega al estudio
El equipo del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de llegar a la Academia de Televisión. En 15 minutos está prevista la llegada de Sánchez y su equipo. El orden de llegada ha sido también sorteado. Mar Sánchez, Borja Semper, Luis de la Mata y Lucas Martinón, equipo de Feijóo, junto a Marta Varela, su jefa de comunicación.
Cinco bloques
El debate durará aproximadamente dos horas y contará con cinco bloques temáticos de 16 minutos. En concreto, hablarán sobre Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social y Servicios Públicos, Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática, y Migración y Política Exterior.
Bienvenidos al directo del debate Sánchez – Feijóo
Buenas tardes. Arrancamos en OKDIARIO el directo del debate Sánchez – Feijóo, el único cara a cara de la campaña del 29-N. Tenemos por delante la previa hasta las 22:00 horas, cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo empiecen a debatir en el Plató A de Madrid Content City, con María Casado como moderadora. Te contamos en este minuto a minuto la llegada de los candidatos, las claves y todo lo que ocurra en el plató.
Ambos se sientan en la mesa
Feijóo y Sánchez se sientan ya en la mesa del cara a cara, aunque aún quedan 18 minutos para que dé inicio el debate.