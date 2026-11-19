Día a día, el Partido Popular consolida su mayoría absoluta con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo lograría 129 escaños (31,5% del voto), mientras que la formación de Santiago Abascal llega a los 66 (19,4%). El Partido Socialista recupera cierto espacio en los primeros días de campaña, con 112 diputados (26,9%), pero insuficientes en cualquier caso para que Pedro Sánchez pueda reeditar su coalición de gobierno y mantenerse en La Moncloa. El Frente Amplio que lidera Ada Colau apenas sacaría 9 escaños (6,5%). Los datos no reflejan el debate electoral de este jueves entre los candidatos de los dos principales partidos.

Son datos del tracking diario de DATA10 para OKDIARIO, que avanzan así el imparable cambio de ciclo tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. El bloque del centroderecha escala hasta el 50,9% en intención de voto, frente al 33,4% del PSOE y Frente Amplio. Se estima una participación del 71,2%, 4,6 puntos más que en 2023.

El sondeo constata la tendencia demoscópica de hace meses, con un bloque PP-Vox fortalecido por la estabilidad del electorado popular y el auge del partido de Abascal, que en tres años duplicaría su representación en el Congreso de los Diputados. El PP, pese a perder ocho escaños en relación a los anteriores comicios, contiene el trasvase de voto hacia Vox y se consolida como la única opción viable para formar gobierno. El PSOE pierde nueve asientos, pero se mantiene por encima del umbral psicológico de los 100 escaños, lo que da cierto oxígeno a Pedro Sánchez, que remonta en los últimos días aunque sin expectativa. La hecatombe de la izquierda radical, con 18 escaños menos que en 2023, hace imposible cualquier aritmética parlamentaria para el actual presidente del Gobierno.

Evolución diaria

El tracking diario de DATA 10 para OKDIARIO confirma la estabilidad del voto en los primeros compases de la campaña. El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada, Vox conserva sus expectativas de récord y el centroderecha firma una amplia mayoría. El PSOE de Pedro Sánchez es el único partido al alza, con un destacado crecimiento en el último día, confirmando así que la izquierda sociológica se aglutina bajo las siglas socialistas ante el desmoronamiento de Sumar y Podemos.

Así, en relación al día anterior, se observa un mínimo retroceso del PP -una décima, un diputado- y una recuperación del PSOE -cuatro décimas, tres diputados-. Vox se mantiene exactamente igual, mientras que el Frente Amplio baja -dos décimas, un diputado-.

Ficha técnica: Tracking realizado por DATA10 para OKDIARIO entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 2.600 entrevistas. Margen global de error: ±1,9% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo, rangos de edad y tamaño poblacional. Metodología mixta de panel tabulado y llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.