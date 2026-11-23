En los últimos años, la factura de la luz se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los hogares, que cada vez prestan más atención al consumo eléctrico. Uno de los motivos es el aumento de dispositivos electrónicos, responsables del conocido como «consumo fantasma», que representa entre el 7% y el 11% de la factura.

Según los expertos, para reducirla energía que demandan los dispositivos electrónicos mientras se encuentran apagados o en reposo, lo primero es identificar los principales «vampiros energéticos», como los relojes digitales o los equipos de entretenimiento y conectividad.

Adiós al ‘consumo fantasma’

En un reportaje para RTVE, un electricista ha explicado que los cargadores de carga ultrarrápida y alta potencia pueden tener un impacto considerable en el consumo eléctrico del hogar: «un cargador de carga ultrarrápida, si lo dejamos conectado, su consumo equivale a tener la iluminación de toda esta vivienda encendida todo el día», advierte. En este contexto, recomienda desenchufar los cargadores ultrarrápidos y otros dispositivos cuando no se estén utilizando, en lugar de dejarlos conectados permanentemente a las tomas de corriente. Aunque el ahorro de cada aparato puede ser pequeño, mantener este hábito con varios dispositivos puede ayudar a controlar el gasto doméstico.

«Según nuestros cálculos, los electrodomésticos que más consumen en stand-by son la caldera de gas, con 27 kWh al año; los altavoces tipo Alexa o Google, con 26 kWh al año; y el robot aspirador, con 23 kWh al año. Son tres elementos que habitualmente no desenchufas porque quieres tenerlos inmediatamente disponibles cuando los necesitas. El consumo en reposo simplemente de estos tres productos supone un gasto anual de 24 euros», detalla la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Entre los aparatos que más electricidad consumen en modo stand-by destaca el televisor, que puede gastar unos 53 kWh al año, lo que supone entre 8 y 9 euros en la factura eléctrica, tomando como referencia un monitor CRT de 32 pulgadas. También destacan los decodificadores de televisión, con un consumo de entre 41 y 64 kWh anuales y un coste aproximado de entre 7 y 10 euros, así como los ordenadores portátiles, que pueden alcanzar entre 35 y 40 kWh al año, unos 6 euros.

A estos dispositivos se suman los teléfonos inalámbricos, cuyo consumo ronda los 6 euros anuales, y las cafeteras, que pueden suponer unos 7,45 euros al año. Como curiosidad, los cargadores de móvil también consumen electricidad cuando permanecen enchufados sin el teléfono, aunque su gasto es mucho menor: alrededor de 0,2 W, lo que representa unos 0,30 euros al año, según Naturgy.

El consumo fantasma se debe al diseño de muchos aparatos electrónicos modernos, que tienen un transformador en su interior para adaptar el voltaje de los 230 voltios de la red eléctrica a las necesidades del dispositivo. Este componente funciona mediante dos bobinas y, aunque el aparato esté apagado, una de ellas permanece activa y, por ende, sigue consumiendo electricidad. Por este motivo, en ocasiones vemos una pequeña luz roja que indica que el dispositivo está en modo stand-by.

Según los cálculos de Ibereléctrica Energía, un smartphone con una batería de 5.000 mAh necesita aproximadamente 25 Wh de electricidad para completar una carga, teniendo en cuenta las pérdidas durante el proceso. Si cargamos a diario el equivalente a una batería completa, el consumo alcanza los 9,125 kWh al año. Tomando como referencia un precio hipotético de 0,20 euros por kWh, esto supone un coste aproximado de 1,83 euros anuales.

Consejos prácticos

Existen diferentes medidas que se pueden poner en práctica para reducir el «consumo fantasma» de los electrodomésticos y aparatos electrónicos:

Antes de comprar un aparato, conviene revisar su etiqueta energética, ya que proporciona información sobre sus prestaciones y características de funcionamiento. Muchos modelos también especifican el consumo en reposo.

Instalar temporizadores en los dispositivos electrónicos para que se apaguen automáticamente.

Enchufar varios dispositivos en una misma regleta facilita desconectarlos todos de una sola vez cuando se dejan de utilizar. Existen modelos que incorporan un enchufe principal y detectan cuándo disminuye el consumo del aparato conectado a él para desconectar automáticamente el resto de dispositivos. Otros cuentan con un receptor que permite encender y apagar la regleta mediante un a través de una aplicación.

Colocar un medidor de consumo en los distintos equipos del hogar permite conocer cuánta energía utiliza cada aparato. Esta información ayuda a identificar cuáles generan un mayor gasto y dónde se pueden aplicar medidas de ahorro.

Imaginemos un televisor que consume 5 W en modo stand-by y permanece unas 20 horas al día en espera. Al cabo de un año, su consumo eléctrico alcanzaría los 36,5 kWh, según el siguiente cálculo: 5 W × 20 horas × 365 días, dividido entre 1.000. Para convertir esa cantidad de energía en euros, podemos tomar como referencia el precio de la electricidad de la Tarifa Fácil Plus de Plenitude, fijado en 0,152610 €/kWh. Con esta tarifa, el coste anual sería de aproximadamente 5,57 euros. Es decir, un solo televisor podría generar un gasto cercano a los 5,60 euros al año mientras permanece en stand-by.