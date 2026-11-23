Pasar casi un mes recorriendo carreteras europeas, dormir en la cabina de un camión y disponer de apenas unos días para reencontrarse con los seres queridos. Esta es la realidad laboral de Miriam, una camionera que comparte su experiencia en redes sociales. Su testimonio permite conocer la cara menos visible de una profesión imprescindible para la economía, pero que exige importantes sacrificios personales. «Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando, y cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días con suerte si es temporada baja», explica. Una rutina que obliga a organizar prácticamente cada minuto antes de volver a ponerse al volante.

Una vida organizada alrededor del camión

La planificación es fundamental para Miriam, especialmente porque sus días libres no están destinados exclusivamente al descanso. Cuando regresa, tiene que repartir el tiempo entre visitar a sus amigos, recuperar energías, hacer las tareas domésticas y preparar el siguiente viaje. Para evitar perder horas en obligaciones cotidianas, aprovecha incluso el trayecto de vuelta para detenerse en el supermercado y comprar todo lo necesario.

También prepara con antelación la comida que consumirá durante las siguientes semanas. Según ha explicado, puede cocinar alrededor de 40 raciones y conservarlas congeladas en una nevera de 55 litros que lleva en el camión. De esta manera, evita depender constantemente de restaurantes y establecimientos durante sus recorridos. Su vehículo se convierte así en mucho más que una herramienta de trabajo, ya que es también su dormitorio, cocina y espacio personal.

Las mujeres apenas representan el 2% de los camioneros

La historia de Miriam también permite poner el foco en la escasa presencia femenina en el transporte de mercancías. Según datos difundidos por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) en marzo de 2026, las mujeres representan aproximadamente el 2% de los conductores profesionales de camiones en España.

La situación resulta especialmente llamativa porque el sector necesita incorporar nuevos trabajadores. La asociación cifra en unos 30.000 los transportistas que necesita España, mientras que la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) advierte de la escasez de conductores en distintos países europeos. Entre los obstáculos para atraer mujeres destacan la dificultad para conciliar, la falta de áreas de descanso seguras y las condiciones de acceso a la formación.

El inglés, una herramienta imprescindible

Entre los consejos que Miriam ofrece a quienes quieren dedicarse al transporte internacional, destaca aprender inglés. Sus recorridos pueden llevarla por países como Francia, Alemania, Polonia o Italia, donde necesita comunicarse con trabajadores de almacenes, empresas y centros logísticos. Aunque conducir es la parte más visible del oficio, resolver incidencias y gestionar documentación también forma parte de su jornada.

Además, la profesión está sometida a límites estrictos. La normativa europea establece un máximo habitual de nueve horas de conducción diaria, ampliable a diez dos veces por semana, y obliga a realizar una pausa de 45 minutos después de cuatro horas y media al volante. Miriam demuestra así que detrás de cada mercancía que llega a su destino existe una organización compleja y una vida personal que debe adaptarse continuamente a los horarios de la carretera.