El paso del tiempo no tiene por qué convertirse en un obstáculo para conservar la musculatura. Así lo defiende Arnold Schwarzenegger, una de las grandes leyendas del culturismo, que continúa compartiendo sus conocimientos sobre entrenamiento y envejecimiento saludable. El actor insiste en que no hay excusas para hacer ejercicio de manera constante.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado que la disciplina y la constancia son fundamentales para conseguir buenos resultados. Su experiencia le ha permitido desarrollar una filosofía de entrenamiento que ha ido evolucionando. Ahora, lejos de defender que las personas mayores deban reducir drásticamente la intensidad de sus ejercicios, apuesta por mantener determinados estímulos que ayuden al organismo a conservar su capacidad muscular.

Su recomendación es bastante concreta: introducir ejercicios con cargas relativamente elevadas al menos una o dos veces por semana, teniendo siempre en cuenta las condiciones físicas de cada persona.

El entrenamiento de fuerza

Una de las principales preocupaciones relacionadas con el envejecimiento es la pérdida progresiva de masa muscular. Este fenómeno puede afectar a la autonomía de las personas, dificultar determinadas actividades cotidianas y reducir su capacidad para realizar esfuerzos que antes resultaban sencillos. Por eso, mantener una rutina de fuerza adquiere una importancia especial conforme pasan los años.

Schwarzenegger considera que muchas personas cometen el error de asociar la edad con la necesidad de abandonar los ejercicios exigentes. Sin embargo, su planteamiento va en otra dirección: seguir estimulando los músculos es fundamental para conservarlos durante más tiempo. La clave está en adaptar los entrenamientos a las circunstancias de cada persona, sin renunciar completamente a los ejercicios que requieren un mayor esfuerzo.

El culturista aborda esta cuestión en su boletín digital Arnold’s Pump Club, donde comparte consejos relacionados con el deporte, la alimentación y el bienestar. En una de sus publicaciones explica por qué las cargas pesadas pueden desempeñar un papel importante en los programas de entrenamiento de quienes desean mantener su musculatura.

Para comprender su recomendación hay que conocer qué sucede en nuestro organismo cuando envejecemos. Los músculos están formados por diferentes tipos de fibras, entre ellas las de contracción lenta y las de contracción rápida. Ambas cumplen funciones importantes, pero su evolución con el paso del tiempo no es exactamente la misma.

Las fibras lentas están especialmente relacionadas con los esfuerzos prolongados y la resistencia muscular. Por su parte, las fibras rápidas permiten realizar movimientos más explosivos y desarrollar una mayor fuerza en periodos cortos.

Combinar pesos ligeros y pesados

Durante mucho tiempo se ha extendido la idea de que los entrenamientos con poco peso sirven principalmente para desarrollar las fibras lentas, mientras que las cargas elevadas son las más adecuadas para estimular las rápidas. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan a que esta separación no es tan sencilla.

Schwarzenegger recoge en su boletín un estudio publicado en la revista Frontiers in Physiology que cuestiona esa creencia. Sus conclusiones indican que tanto los pesos ligeros como los elevados pueden estimular los dos tipos de fibras musculares, siempre que las series alcancen un nivel de esfuerzo suficientemente alto.

Uno de los conceptos fundamentales para entender este mecanismo es el denominado fallo muscular. Se produce cuando una persona ya no puede completar otra repetición manteniendo una ejecución adecuada debido al agotamiento de los músculos implicados. Llegar a ese punto permite aumentar progresivamente la participación de diferentes fibras durante el ejercicio.

El cuerpo no activa toda su capacidad muscular desde el primer movimiento. Inicialmente utiliza las fibras que necesita para realizar el esfuerzo y, cuando la exigencia aumenta, incorpora otras que permiten generar más fuerza. Por eso, una serie que comienza siendo relativamente sencilla puede terminar convirtiéndose en un ejercicio muy exigente.

El problema aparece cuando se utilizan pesos demasiado ligeros. Aunque pueden resultar efectivos, alcanzar el verdadero fallo muscular puede requerir muchas más repeticiones y no siempre es fácil reconocer cuándo se ha llegado al límite. Esto puede provocar que algunas personas terminen sus series antes de haber conseguido el estímulo necesario.

Las cargas elevadas permiten alcanzar un nivel de exigencia importante en menos repeticiones. Además, facilitan que las fibras de contracción rápida participen antes en el esfuerzo y permanezcan activas durante una parte mayor del ejercicio.

El consejo de Schwarzenegger

La recomendación del actor no consiste en abandonar los ejercicios habituales ni en transformar radicalmente una rutina que ya funciona. Su propuesta es mucho más sencilla y busca que las personas incorporen pequeños cambios que puedan mantener a largo plazo.

«Todos necesitamos levantar más peso en relación con nuestra propia fuerza, al menos una o dos veces por semana», viene a defender Schwarzenegger en su explicación sobre el entrenamiento de resistencia. La referencia debe ser siempre la capacidad individual, no el peso que consigue levantar alguien con más experiencia o una condición física diferente.

Esta combinación permite aprovechar las ventajas de diferentes modalidades de entrenamiento. Las cargas ligeras pueden seguir formando parte de las sesiones, mientras que los ejercicios más exigentes aportan un estímulo adicional para desarrollar la fuerza.

El mensaje de Schwarzenegger va más allá de una cuestión estética. Mantener la musculatura puede ayudar a conservar la independencia y afrontar con mayor facilidad las exigencias de la vida cotidiana. Su filosofía parte de una idea sencilla: hacerse mayor no significa dejar de trabajar la fuerza.