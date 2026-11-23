La vida de un futbolista de élite está marcada por los entrenamientos, los partidos, los viajes y una exigencia constante por ofrecer el máximo rendimiento. Sin embargo, incluso para quienes han convertido el fútbol en su profesión, resulta fundamental encontrar momentos de desconexión. Unai Simón lo tiene muy claro. El portero de la Selección Española ha revelado cuáles son sus dos grandes aficiones para dejar a un lado la presión del deporte: pasear con su perra y jugar al ajedrez .

En unas declaraciones difundidas por los canales oficiales del Athletic Club, el guardameta ha compartido una de las rutinas que más disfruta en su día a día. Se trata de salir a primera hora de la mañana con su mascota y reunirse con otros vecinos del barrio, en un ambiente en el que el fútbol no tiene absolutamente ningún protagonismo.

«Me encanta bajar de 7:30 a 8:30 a lo que le llamamos la patrulla canina, pues solamente a estar con los dueños, con los del barrio, porque no tienen ni idea de fútbol», ha explicado entre risas.

Una de las cosas que más valora Simón de estos encuentros es precisamente la posibilidad de conversar sobre cualquier asunto que no tenga relación con su profesión. Para él, compartir ese rato con personas que hablan de sus trabajos, de sus vidas o de las novedades del pueblo supone una auténtica liberación.

«Es la hostia, no tienen ni idea de fútbol, entonces hablan de sus vidas, de sus trabajos, de no sé qué, tal… Y estar esa hora, hora y pico, sin hablar de fútbol es una maravilla»

Una rutina que mantiene incluso cuando el tiempo no acompaña. La lluvia tampoco parece ser un impedimento para disfrutar de su paseo matutino: «Ahí sí que llueva o truene, bajo con mi paraguas».

El ajedrez, su otra vía de escape

Además de los paseos con su perra, Unai Simón ha encontrado en el ajedrez otra manera de desconectar mentalmente del fútbol . Una afición que cobra especial importancia durante las concentraciones con la Selección Española, cuando los jugadores pasan largas temporadas fuera de casa y disponen de más tiempo libre entre entrenamientos y compromisos deportivos.

El portero reconoce que no es precisamente un experto sobre el tablero y no ha dudado en bromear sobre sus habilidades: «A ver, que soy malísimo, que parece que yo ahora parezco aquí Kárpov».

Sin embargo, su nivel no es lo importante. Lo que realmente le atrae del ajedrez es la capacidad que tiene para mantener su mente ocupada en algo completamente diferente al fútbol .

«Me gusta, me evade del fútbol. Sobre todo juego en las concentraciones, momentos largos como por ejemplo el Mundial o la Eurocopa, que estás 50 o 40 y pico días, pues me puedo echar 1.000 partidas al ajedrez»

El propio Simón reconoce que necesita encontrar actividades que le permitan tomar distancia de su profesión: «Soy un enfermo porque pienso en tantas cosas que necesito algo que me separe un poco del fútbol».