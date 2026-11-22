El actor Richard Gere ya ha cumplido en agosto 77 años, pero se encuentra en plena forma física y sigue en activo. El conocido actor ha protagonizado más de 45 películas, entre las que destacan Días del cielo (1978), American Gigolo (1980), Oficial y caballero (1982), Pretty Woman (1990), Sommersby (1992), Novia a la fuga (1999), Chicago (2002) o Siempre a tu lado (Hachiko) (2009). El actor hizo en 2025 un repaso a su vida cuando recibió el Goya internacional de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dijo esta frase: «Ninguno de nosotros va a salir de aquí con vida, así que por favor, deja de tratarte como un pensamiento secundario. Si hubiera sabido que mi vida terminaría de esta manera, la habría vivido más intensamente, disfrutando de todo lo que me dijeron que no hiciera. Come comida deliciosa. Camina bajo el sol. Sal al mar. Di la verdad que llevas en el corazón como un tesoro escondido. Sé tonto. Sé amable. Sé raro. No hay tiempo para nada más».

Con ella el actor Richard Gere se refería a que si en su juventud y su madurez hubiese sabido lo que le esperaba en la vida, seguro que habría vivido con más intensidad. Aunque seguro que si echa la vista atrás, el actor verá todo lo que ha vivido y cómo ha conseguido llegar a los 77 años en tan buen estado. Para lograrlo ha sido fundamental que desde pequeño el actor se ha mantenido en una excelente forma física e incluso obtuvo una beca universitaria en gimnasia. Además, cuando estaba rodando Oficial y caballero tuvo que aprender karate y en 2002 aprendió en tap dance para su papel en la película Chicago.

El actor Richard Gere, como se explica en este artículo de The Telegraph, para mantenerse en forma lleva años combinando la meditación, el vegetarianismo y el ejercicio. Además, el actor Richard Gere reconoce que su conexión con el budismo tibetano y su disciplina diaria han sido fundamentales a la hora de mantener su buen estado físico y mental.

Los pinitos como actor de Richard Gere

El actor Richard Gere nació el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia y desde pequeño destacó por su maestría a la hora de tocar la trompeta y como compositor amateur. Además, destacó como gimnasta y gracias a la habilidad en este deporte logró una beca para ingresas en la Universidad.

Richard Gere comenzó su carrera como actor de forma casual cuando conoció en 1969 en Cape Cod a un productor artístico que le animó a presentarse a una obra teatral en Seattle. Su primer papel en el cine fue en 1975 en la película Quiero la verdad de Milton Kats, gracias a la que varios productores se fijaron en él y logró papeles como el de Buscando a Mr. Goodbar junto a Diane Keaton en 1977.

La carrera fulgurante del actor

Su primer golpe de suerte fue ser elegido para protagonizar la película American Gigolo en 1980 con la cual comenzó a ser conocido para los productores y los espectadores. Las otras dos películas con las que consiguió ser reconocido como una de las estrellas de Hollywood fue con Oficial y caballero en 1982 y Cotton Club en 1984.

En 1990 Richard Gere sorprendió a los espectadores con su papel en la película romántica Pretty Woman que protagonizó con la actriz Julia Roberts. Además, el actor protagonizó otras películas de éxito en los noventa como Asuntos sucios (1990), Las dos caras de la verdad (1996) y Novia a la fuga (1999), entre otras.

En la primera década de los 2000 el actor Richard Gere también mantuvo una gran actividad como actor y protagonizó películas como Infiel (2002), Chicago (2002) y Siempre a tu lado, Hachiko (2009). En la segunda década de los 2000 el actor empezó a ralentizar su actividad, pero le pudimos ver en también ver en varias película Los amos de Brooklyn (2009), La sombra de la traición (2011), El fraude (2012), Invisibles (2014), El nuevo exótico Hotel Marigold (2015) o La cena (2017), entre otras.

Aunque el actor se convirtió en uno de los preferidos de los espectadores de los años noventa, nunca recibió un premio Óscar. Sin embargo, el actor Richard Gere sí ha recibido a lo largo de su carrera como actor otros galardones destacados, como un Globo de Oro por la película Chicago, un premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor reparto por la misma película y el Goya internacional de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en 2025.

Las últimas veces que hemos podido ver en una pantalla al actor Richard Gere han sido en la serie de espionaje La Agencia que se emitió entre los años 2024 a 2026 y se puede ver en las plataformas de streaming SkyShowtime y Movistar Plus+. También ha protagonizado la película Oh, Canada en 2024, dirigida por Paul Schrader