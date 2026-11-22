Con un inconfundible sello británico y una sensibilidad única para mezclar texturas y colores, Sally Hambleton se ha convertido en una de las floristas más reconocidas y prestigiosas de nuestro país. Sin embargo, su camino hasta convertirse en un referente en el universo floral no fue precisamente convencional. Antes de dedicarse a su verdadera pasión, desarrolló una carrera profesional en el mundo financiero hasta que decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Desde entonces, sus creaciones son conocidas por todo el mundo. Incluso por multitud de rostros VIP (tanto nacionales como internacionales) que han querido disfrutar de sus servicios en momentos claves de su vida. Entre ellos, David y Victoria Beckham, quienes durante la etapa en la que vivían en Madrid quisieron contar con su talento para decorar su residencia y ambientar algunos de los eventos privados que organizaban.

Así lo ha contado la propia Sally a los micrófonos de COOL durante un evento de Suchard. Allí, ha asegurado que ella trata a todos los clientes por igual, pero que trabajar con los Beckham lo recuerda como un «proceso agradable». Sin embargo, no todas sus experiencias profesionales con rostros conocidos le traen recuerdos gratos. De hecho, hablando de este matrimonio y del mundo VIP en general, Sally ha comentado que «siempre es más complicado, no tanto las figuras en sí mismas, sino las personas que trabajan alrededor de ellas». «Te suelen complicar un poco la vida. Pero bueno, en el caso de los Beckham, ellos son muy agradables y muy educados. Fue un placer trabajar con ellos», señalaba.

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Por otro lado, Sally también tuvo la oportunidad de trabajar en uno de los momentos más importantes de la historia de amor de la Reina Letizia y el Rey Felipe: su pedida de mano. El matrimonio también quiso adornar este especial momento con el talento de la mencionada, un momento del que ha hablado de manera discreta ante los micrófonos de COOL, asegurando que lo vivió «con especial ilusión». «Todos estábamos sorprendidos de que el entonces príncipe se casara con una periodista. […] Pero en ese momento, las flores vuelven a demostrar que están siempre presentes en los momentos importantes de la gente, de la vida, de las personas, tanto para bien como para mal», explicaba.

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A los mencionados se une una larga lista de otras celebridades con las que Sally ha tratado, pero, a la hora de decir cuál es el truco que ha usado para lograr convertirse en su florista de confianza, tiene claro que no sabría responder a ciencia cierta. «Si tuviera la fórmula, yo ya la habría patentado. Yo creo que al final son muchos años. […] Al principio tenía mucho interés en dar a conocer el trabajo que hay detrás de una empresa dedicada al diseño floral. Y así pudiera saber por qué las flores son tan caras. Realmente es un negocio complicado, precioso. […] Pero bueno, yo creo que quizá se nos ha visto mucho gracias a gente como vosotros, la prensa, y eso nos ha ayudado», decía.

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Haciendo un repaso de algunos de los encargos más caros y extravagantes a los que se ha enfrentado, Sally también confesó a COOL que una vez le llamó un cliente para hacerle un pedido de un ramo de mil rosas rojas. Un trabajo que, aunque a priori puede resultar tedioso, lo cierto es que a Sally no deja de satisfacerle y, por eso, entre los sueños que le quedan por cumplir, se encuentra el de seguir aprendiendo del ámbito para seguir llegando a un sinfín de personas, VIP y de a pie.