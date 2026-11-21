De acuerdo con los estándares de la Federation Cynologique Internationale (FCI), el Bulldog Francés pesa entre 8 y kilos. Mientras, su altura a la cruz oscila entre los 27 y los 35 centímetros en los machos y entre 24 y 32 centímetros en las hembras. En cuanto al pelaje, esta raza presenta una amplia variedad de colores, con tonalidades que van desde el beige amarronado hasta el amarillo. También puede lucir diferentes manchas y patrones atigrados. Se trata de perros de compañía con un carácter sociable, alegre y juguetón.

Sus ojos son muy expresivos, mientras que sus orejas, de tamaño mediano, tienen una base ancha y terminan en una forma redondeada. El bulldog francés es una raza relativamente fácil de educar y suele responder especialmente bien al refuerzo positivo, sobre todo cuando se utilizan juegos y alimentos como recompensa. Sin embargo, pese a su inteligencia y capacidad de aprendizaje, también puede mostrarse terco en determinadas situaciones.

Todo lo que debes saber sobre el Bulldog Francés

El origen de esta raza se remonta a la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX, cuando los Bulldogs participaban en peleas con otros animales. Tras la prohibición de estas prácticas en la década de 1830, los criadores empezaron a desarrollar distintas variedades. Algunos los cruzaron con Terriers para conseguir ejemplares más ágiles, mientras que otros apostaron por perros más pequeños, que rápidamente se hicieron populares entre las clases trabajadoras.

A mediados del siglo XIX, la Revolución Industrial provocó la pérdida de numerosos empleos en Inglaterra y muchos trabajadores emigraron a Francia acompañados de sus perros. Allí, especialmente en Normandía, estos pequeños Bulldogs despertaron un gran interés y acabaron convirtiéndose en una raza muy apreciada. A finales de siglo fueron reconocidos oficialmente como una variedad independiente. Su popularidad también llegó a Estados Unidos, donde se creó el primer club de Bulldog Francés. Incluso un ejemplar viajó en el Titanic en 1912, aunque no sobrevivió al naufragio.

Personalidad

El Bulldog Francés destaca por su carácter nombre y sociable, aunque su temperamento puede variar mucho de unos ejemplares a otros: algunos son muy activos e inquietos, mientras que otros se muestran más tranquilos. Generalmente, le encanta combinar los momentos de juego con largas siestas. También siente una gran curiosidad por todo lo que sucede a su alrededor y disfruta explorando su entorno. Aunque su aspecto pueda parecer algo torpe, es inteligente, aprende con facilidad y busca constantemente la compañía de las personas.

Por sus características, es una raza adecuada para personas que viven en pisos pequeños y buscan una mascota que no necesite hacer mucho ejercicio y disfrute jugando e interactuando con la familia. Eso sí, conviene estar preparado para sus habituales ronquidos.

Salud

El Bulldog francés es una raza que presenta cierta predisposición a desarrollar diferentes problemas de salud, muchos de ellos relacionados con su particular anatomía y su morfología braquicéfala.

Entre los problemas de salud más habituales se encuentran las alergias cutáneas y alimentarias. Esta raza suele tener una piel especialmente sensible y puede desarrollar reacciones alérgicas tanto a determinados alimentos como a elementos del entorno. Sus síntomas más frecuentes son los picores, el enrojecimiento y la dermatitis.

También pueden sufrir dermatitis en los pliegues cutáneos. Las arrugas de la cara y otras zonas del cuerpo acumulan humedad, suciedad y calor, creando un entorno favorable para la aparición de infecciones bacterianas y por hongos.

La displasia de cadera y la luxación de rótula son otras dos afecciones que pueden afectar a su movilidad. Ambas pueden provocar molestias, dolor articular y dificultades para caminar o realizar determinadas actividades físicas. Otra de las patologías es la enfermedad del disco intervertebral (IVDD). La estructura de su columna vertebral y la posibilidad de desarrollar malformaciones, como las hemivértebras, aumentan el riesgo de sufrir hernias discales. En los casos más graves pueden aparecer dolor intenso, debilidad, parálisis parcial e incluso pérdida del control de los esfínteres.

Asimismo, debido a sus dificultades respiratorias, el bulldog francés soporta especialmente mal las temperaturas elevadas y puede sufrir un golpe de calor en poco tiempo, sobre todo durante el verano. Por otro lado, sus características físicas también favorecen la aparición de patologías oculares; los ojos prominentes y las cuencas poco profundas aumentan el riesgo de sufrir úlceras corneales, sequedad ocular, conjuntivitis recurrentes y otras alteraciones que pueden necesitar atención veterinaria.

En cuanto al aparato digestivo, el Bulldog Francés puede experimentar vómitos, diarreas, flatulencias e intolerancias alimentarias. Cuando las molestias son recurrentes, puede ser necesario realizar cambios en su alimentación y mantener un seguimiento veterinario.

Por último, el síndrome braquicefálico (BOAS) es uno de los problemas de salud más frecuentes de esta raza. Está relacionado con distintas anomalías anatómicas de las vías respiratorias superiores, como el estrechamiento de los orificios nasales y el alargamiento del paladar blando, que dificultan la entrada de aire. Se calcula que afecta aproximadamente a la mitad de los Bulldogs Franceses.