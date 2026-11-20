Pedro Delgado, conocido popularmente como Perico Delgado, es uno de los grandes nombres de la historia del ciclismo español. Nacido en Segovia el 15 de abril de 1960, fue profesional entre 1982 y 1994, periodo en el que consiguió 25 victorias. Entre sus mayores logros destacan el Tour de Francia de 1988 y sus dos triunfos en la Vuelta a España, en 1985 y 1989.

Desde muy joven mostró sus cualidades como escalador y empezó a competir con 15 años. Tras dar el salto al ciclismo profesional con el equipo Reynolds, fue creciendo hasta convertirse en uno de los corredores más destacados del pelotón internacional. En 1988, hizo historia al convertirse en el tercer español en ganar el Tour de Francia.

Pedro Delgado habla su patrimonio

En 2023, El Confidencial entrevistó a Pricop Delgado con motivo de la publicación de su biografía. Durante la conversación, el ex ciclista habló sobre los ingresos que percibían los profesionales del ciclismo en la época en la que él competía.

«Si ganas el Tour de Francia, sí, tanto antes como ahora. Esto es ley de vida: si eres un número uno, ganas mucho dinero. La vida se dispara, así que imagínate cómo sería vivir ahora con el sueldo que yo tenía. En ciclismo, la élite vive bien, aunque infinitamente peor que en otros deportes como fútbol o baloncesto. La clase media ahorra, pero tienen que reinventarse cuando tienen 35 años».

Durante la entrevista, también recordó cómo era la percepción de los deportistas españoles fuera de nuestras fronteras y las dificultades que encontraban cuando competían en otros países.

«Los españoles nos sentíamos ciudadanos de segunda, creíamos que lo mejor era lo de fuera. Ese halo todavía sigue existiendo. Como yo era rebelde, no me importaba ir a descubrir lo desconocido, pero otros preferían no corren en Francia. Tampoco había mucha necesidad de competir fuera en nuestra época, porque había un programa de carreras en España durante todo el año. Estabas de febrero a septiembre sin parar.

Ese sentimiento conseguimos cambiarlo en el ciclismo en el Tour de 1983. En lo que respecta al resto de España, lo cambiamos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En el deporte nos ganamos el respeto, pero a los trabajadores les costó más. Si tú emigrabas a Suiza a trabajar, era muy dura la vida. Si eras español, se daba por sentado que éramos unos vagos y que solo íbamos a ganar dinero. Creían que éramos lo peor. Cambiarle esa mentalidad a los extranjeros y a nosotros mismos costó unos años», confesó.

Carrera profesional

Pedro Delgado debutó como ciclista profesional en 1982 con el equipo Reynolds, después de abandonar sus estudios para centrarse en el deporte. En el Tour de Francia de 1983, alcanzó la segunda posición de la general, aunque terminó decimoquinto. En 1985, consiguió su primer gran triunfo al ganar la Vuelta a España y también logró una victoria de etapa en el Tour.

Tras varios años marcados por caídas, problemas físicos y dificultades personales, en 1988 conquistó el Tour de Francia y se convirtió en el tercer español en lograrlo. Un año después, logró su segunda Vuelta a España. También fue segundo en el Tour de 1987 y tercero en las ediciones de 1989 y 1990. En 1994, después de lograr el tercer puesto en la Vuelta a España, puso fin a su trayectoria profesional.

Ciclistas amateurs y profesionales

El ciclista amateur es aquel que dedica gran parte de su tiempo y esfuerzo a este deporte, e incluso participa en competiciones, pero no forma parte del ciclismo profesional. En Francia, por ejemplo, hay tantos participantes y el nivel es tan elevado que existen distintas categorías dentro del propio ciclismo amateur. Generalmente, esta modalidad se divide en dos grandes grupos: sub-23 y élite. El primero reúne a corredores menores de 23 años, mientras que la segunda no establece un límite de edad específico.

El ciclista profesional, también conocido como «pro», es aquel que tiene un contrato con un equipo y recibe una remuneración económica a cambio. Actualmente, numerosas empresas e industrias patrocinan equipos profesionales, cuya financiación depende, en gran medida, de la repercusión mediática de las carreras. Dentro de esta modalidad, los integrantes de los equipos WorldTour pertenecen a la élite mundial del ciclismo.

El ranking de los ciclistas mejor pagados de 2026 está encabezado por Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), con unos ingresos estimados de entre 8 y 8,4 millones de euros, según Escape Collective. Le sigue Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que cobraría alrededor de 6,6 millones, mientras que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ocuparía la tercera posición, con entre 4,5 y 5 millones. A continuación aparecen Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), con entre 4 y 5 millones; Primož Roglič y Wout van Aert, ambos con unos 4 millones; y Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), cuyo salario rondaría los 3,5 millones, a los que se sumarían otros pagos atribuidos a INEOS. Completan el top 10 Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), con unos 3,2 millones; Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), con más de 3 millones; y Juan Ayuso (Lidl-Trek), con alrededor de 3 millones de euros.