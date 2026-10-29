Esta ruta ciclista fue elegida como la más bonita de Europa para hacer larga distancia: está en un país vecino

Además de la red europea de rutas ciclistas de larga distancia EuroVelo, que cuenta con 17 itinerarios, existen cientos de recorridos más que cada año atraen a miles de ciclistas de todo el mundo. En los Países Bajos, por ejemplo, una red de rutas ciclistas de larga distancia, conocidas como LF, atraviesa el territorio de un extremo a otro. Alemania, por su parte, alberga numerosos itinerarios, mientras que en Francia, las Véloroutes nationales permiten descubrir sus paisajes pedaleando.

Pero ¿cuál es la ruta ciclista más bonita de Europa? En la feria de ciclismo y senderismo Fiets en Wandelbeurs, que tiene lugar cada año en Utrecht, un jurado formado por periodistas especializados elige la «Ruta Ciclista Europea del Año». La elección se basa en diferentes aspectos, como la calidad del recorrido, la belleza de los paisajes, la seguridad y las infraestructuras, los lugares de interés cultural que se encuentran durante el trayecto, la señalización y los servicios turísticos destinados a los ciclistas. En 2025, el galardón recayó en la ruta ciclista del canal Göta, en Suecia. Un año después, en 2026, el reconocimiento ha sido para La Voie Bleue, una de las rutas fluviales más espectaculares de Francia.

La Voie Bleue: la ruta ciclista más bonita de Europa en 2026

Con cerca de 700 kilómetros de longitud, La Voie Bleue une la zona fronteriza próxima a Luxemburgo con la ciudad francesa de Lyon. Su nombre, que significa «La Vía Azul», hace referencia a una de sus principales características: gran parte del recorrido transcurre junto a ríos, ofreciendo a los ciclistas la oportunidad de disfrutar de paisajes fluviales mientras atraviesan diferentes regiones francesas.

La ruta comienza en Sierck-les-Bains, cerca de la frontera con Luxemburgo, y avanza junto al río Mosela hasta llegar a Metz, donde destacan su catedral de Saint-Étienne y el Centro Pompidou-Metz. A lo largo de las primeras etapas, los ciclistas también encuentran viñedos, localidades tradicionales de Lorena y vestigios del pasado industrial de la región. Más adelante, el itinerario pasa por Nancy, conocida por sus plazas del siglo XVIII y su legado modernista, antes de adentrarse en los paisajes naturales de los Vosgos.

El recorrido continúa entre canales, bosques, lagos y pueblos con encanto hasta llegar al el río Saona, que acompaña buena parte del trayecto hacia el sur. En esta sección se suceden localidades como Gray, Auxonne, Chalon-sur-Saône y Tournus, con puertos fluviales, edificios históricos y atractivos gastronómicos. Los viñedos de la región de Mâconnais también forman parte del paisaje, ofreciendo una muestra de la riqueza vinícola de esta zona francesa.

En los últimos kilómetros, La Voie Bleue sigue el curso del Saona a través de entornos naturales y localidades como Trévoux, antes de llegar a Lyon. El punto más bajo de la ruta se sitúa a 144 metros de altitud y el más elevado alcanza los 388 metros. En líneas generales, el trazado presenta pendientes suaves.

Lyon

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Lyon, que combina historia, cultura, gastronomía y naturaleza, es una de las ciudades más bonitas de Francia. Situada en la confluencia de los ríos Ródano y Saona, alberga un gran patrimonio arquitectónico y barrios con una personalidad muy marcada. Entre sus principales zonas destacan Fourvière, conocida como la colina que reza por la presencia de su basílica; Croix-Rousse, vinculada históricamente a los trabajadores de la seda, y Presqu’île, la península donde se concentran numerosas tiendas, plazas, restaurantes y monumentos.

Uno de los lugares imprescindibles es el Vieux Lyon, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, edificios medievales y fachadas renacentistas invitan a pasear sin prisas. Aquí también se encuentran las famosas traboules, pasadizos que atraviesan edificios y patios interiores y que antiguamente facilitaban el transporte de los tejidos de seda. La catedral de Saint-Jean, con su reloj astronómico del siglo XVI, es otra visita imprescindible.