Fernando Torres (Fuenlabrada, 20 de marzo de 1984) es uno de los jugadores más importantes en la historia del Atlético de Madrid y también del fútbol español. Doble campeón de Europa con la selección y también campeón del mundo, el delantero también se retiró siendo campeón de la Europa League con Atlético de Madrid y Chelsea, club con el que también se coronó campeón de la Champions League. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Fernando Torres sobre uno de los momentos más importantes de su vida, cuando conoció a su mujer, Olalla.

Fernando Torres hoy es entrenador del filial del Atlético de Madrid y uno de los candidatos a ser el entrenador del primer equipo cuando se marche Diego Simeone. Mientras tanto, hace mérito en la cantera a la vez que también tiene otros negocios como una cadena de gimnasio boutique, Space by 9Fitness, que abrió en el año 2014. Todo ello después de una carrera de vino y rosas en la que destacó en el Atlético siendo un niño; se hizo un hombre en el extranjero y volvió para ser campeón con su Atlético.

Desde que debutara con el Atlético de Madrid en el año 2000 hasta su retirada en el Sagan Tosu en 2019, Fernando Torres hizo goles durante dos décadas en el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan y Atlético de Madrid antes de retirarse en Japón. Durante este proceso fue uno de los mejores delanteros del mundo, principalmente en su etapa en Anfield, y ganó grandes títulos como la Europa League y la Champions League, además de una FA Cup. Los más importantes los conquistó con España, con la que se proclamó campeona del mundo en 2010 y dos veces de Europa, la 2012, siendo máximo goleador de la competición.

Fernando Torres y uno de los momentos más importantes de su vida

Fernando Torres contó en su día una anécdota sobre cómo conoció a su mujer que en las últimas semanas se ha hecho viral. Todo vino originado por una decisión de sus padres, José Torres, que tiene raíces gallegas y que en su día tomó la decisión de comprar una casa en la localidad gallega de Estorde, donde conoció a Olalla a los 17 años.

«Mis padres compraron una casa en Estorde (Galicia) cuando cumplí ocho años. Aunque en principio esto no parezca una circunstancia relevante, ha terminado siéndolo porque allí conocí a la que hoy es mi mujer, Olalla. Coincidimos con un grupo de amigos con los que entablé una amistad que afortunadamente conservo», dijo en su día en una entrevista.

Fernando Torres y Olalla se casaron el 29 de mayo de 2009 en El Escorial y han formado una familia junto a sus hijos Nora (nacida en 2009), Leo (2012) y Elsa (2015). La leyenda del fútbol español también ha confesado en alguna entrevista que Olalla es la «persona que me da el equilibrio y la que siempre ha estado ahí, en lo bueno y en lo malo». «Me ha dado paz, me ha enseñado a separar cuándo eres futbolista y cuándo eres padre», explicó en su día el documental Leyendas de DMAX.